Liverpool wint na gelukkige treffer Gakpo en stoot verliezend Man City van de koppositie

Liverpool heeft zaterdagmiddag gewonnen van Brighton & Hove Albion. De ploeg van Arne Slot wist zich ruim een helft geen raad met het sterke Brighton, maar wist het na rust toch om te draaien: 2-1. Voor Liverpool scoorden Cody Gakpo en Mohamed Salah. Voor de Nederlander was het zijn eerste doelpunt in dit Premier League seizoen. Omdat Manchester City tegelijkertijd met 2-1 verloor van Bournemouth, gaat Liverpool met twee punten voorsprong aan kop.

Bij Liverpool werd Andy Robertson vervangen door Konstantinos Tsimikas. Diogo Jota was nog niet fit genoeg om te spelen dus nam Darwin Nuñez weer plaats in de spits. Gakpo mocht na zijn twee doelpunten in het midweekse duel tegen ditzelfde Brighton om de League Cup wederom in de basis starten. Naast Gakpo waren ook de Nederlanders Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en Bart Verbruggen te vinden. Mats Wieffer startte op de bank.

De voor Turkije spelende oud-NEC’er Ferdi Kadioglu brak de ban op Anfield. Kaoru Mitoma ontving de bal van Kadioglu aan de linkerkant en zette de bal laag voor. Omdat iedereen de bal miste kwam de bal rechts van het doel weer terug bij Kadioglu die vervolgens hard raak schoot in de verre hoek via de binnenkant van de paal: 0-1. Halverwege de eerste helft kon Georginio Rutter de voorsprong verdubbelen, maar hij wist de bal niet langs de uitgekomen keeper Caoimhín Kelleher te krijgen.

Na rust tapte Liverpool uit een ander vaatje. Het voerde het tempo op en creëerde vele kansen. Het was echter steeds Verbruggen die in de weg stond waardoor onder andere Joe Gomez, Van Dijk en Salah niet tot scoren kwamen. Het was tekenend dat de gelijkmaker uiteindelijk viel uit een voorzet die door iedereen gemist werd. Gakpo zette in de 70e minuut de bal vanaf de punt van het strafschopgebied voor op Nuñez, maar de Uruguayaan ging onder de bal door waardoor deze in de verre hoek viel: 1-1. Twee minuten later kwam Liverpool zelfs op voorsprong na een snelle counter. Curtis Jones verzorgde de assist en daarna was het Salah die naar binnen dribbelde en prachtig raak schiet hoog in de verre hoek: 2-1. Brighton drong daarna nog wel aan, maar de verdediging van Liverpool hield goed stand waardoor the Reds de zege over de streep wisten te trekken.

Door de zege komt Liverpool op 25 punten na tien wedstrijden en gaat het aan kop in de Premier League. Volgende week treft het Champions League deelnemer Aston Villa, weer op Anfield. Tussendoor staat de topper tegen Bayer Leverkusen op het programma, komende dinsdag. Brighton vervolgt de Premier League komende zaterdag thuis tegen Manchester City, dat zaterdag de koppositie verloor aan Liverpool.

