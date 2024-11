Koert Westerman spreekt kijker aan na redding Bart Verbruggen: 'Ik durf het bijna niet te zeggen...'

Uitstekend keeperswerk van Bart Verbruggen in de wedstrijd tussen Liverpool en Brighton & Hove Albion. De Nederlandse doelman van de bezoekers voorkwam een doelpunt van Mohamed Salah, door goed zijn doel uit te komen. Commentator Koert Westerman van Viaplay was lyrisch.

Tien minuten na de rust, bij een stand van 0-1 voor Brighton, kon Salah met de bal aan de voet afstormen op Verbruggen, nadat Darwin Núñez de bal knap de diepte in stuurde. Westerman rekende op een doelpunt van Salah, maar dat bleef uit. “Dit wordt dan de 1-1, dat kan niet missen. Oh, Verbruggen! Hij anticipeert op het subtiele balletje van de Egyptenaar. Ge-wel-dig keeperswerk weer.”

Koert Westerman spreekt kijker aan

De commentator richtte zich vervolgens tot de kijkers van Viaplay. “Ja, jullie zullen me wel een chauvinist vinden, maar dat maakt me helemaal niks uit, want dit is gewoon perfect keeperswerk van Bart Verbruggen. Met z’n hele hebben en houwen ervoor, ontzenuwt hij opnieuw een zekere goal voor Liverpool.”

Later in de tweede helft was Westerman, na een nieuwe ingreep van Verbruggen, opnieuw lyrisch. "Wie anders dan Bart Verbruggen, die uitgroeit tot... Ik durf het bijna niet te zeggen." Zijn zin maakte de commentator dan ook niet af.

