In Nederland geboren Kadioglu doet Slot en Liverpool pijn met eerste Premier League-goal

heeft Brighton & Hove Albion zaterdagmiddag op voorsprong gezet op Anfield. De in Nederland geboren Turk profiteerde van de vrijheid die hij kreeg van de defensie van Liverpool, om de bal schitterend via de binnenkant van de paal binnen te schieten.

Brighton weet Liverpool in de beginfase van de ontmoeting op Anfield te verrassen. De bezoekers uit het zuiden van Engeland nemen brutaal het initiatief en grossieren in de eerste twintig minuten van de wedstrijd in balbezit. Na bijna een kwartier spelen weet Kadioglu het overwicht te verzilveren, door met de binnenkant van de voet de bal prachtig via de paal binnen te schieten: 0-1.

𝐅𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐝𝐢𝐨𝐠𝐥𝐮 🫡

De ex-speler van NEC zet Brighton met zijn eerste Premier League-doelpunt op voorsprong tegen Liverpool ✨#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVBHA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 2, 2024

