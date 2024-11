Het geheim achter Nottingham Forest, de verrassende nummer drie van de Premier League

Arne Slot greep afgelopen weekend met Liverpool de koppositie in de Premier League, maar minstens zo opvallend is de huidige nummer drie van de Engelse competitie: Nottingham Forest. Wat is het geheim achter plotselinge succes van de roemruchte club, die vorig seizoen maar nét boven de degradatiestreep bleef?

Want laat er geen misverstand over bestaan: Nottingham Forest is een grote naam in het Engelse voetbal. De hoogtijdagen beleefde de club uit de East Midlands eind jaren 70 van de vorige eeuw. Onder de legendarische manager Brian Clough werd het seizoen 1977/78 de eerste - en tot op heden enige - Engelse landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht gesleept. Een jaar later werd zelfs beslag gelegd op de Europa Cup I (de voorloper van de Champions League), een titel die in 1980 bovendien werd geprolongeerd.

In het Premier League-tijdperk zakte Forest echter ver weg. De club speelde weliswaar in de eerste jaren na de start van de Engelse competitie nog op het hoogste niveau, maar degradeerde eind jaren 90 naar de Championship en speelde tussen 2005 en 2008 zelfs in de League One - het derde Engelse profniveau. Pas in 2022 keerde Forest, onder trainer Steve Cooper, terug op het hoogste niveau. De Engelsman wist zijn ploeg in zijn debuutjaar met een zestiende plaats voor degradatie te behoeden, maar moest in december 2023 het veld ruimen. Ondanks vier strafpunten, vanwege het overtreden van de financiële regels, wist Nottingham zich onder Coopers opvolger Nuno Espírito Santo zich met een zeventiende plaats opnieuw veilig te spelen.

Hoe anders ziet de situatie er vandaag de dag uit. Waar Slot afgelopen weekend met Liverpool profiteerde van een zeldzame misstap van Manchester City, dat verrassend onderuit ging tegen Bournemouth, had Forest baat bij de 2-0 nederlaag van Arsenal, op bezoek bij Newcastle United. In eigen huis won Nottingham met 3-0 van West Ham United, waardoor de club oprukte naar plek drie. Dit zijn de drie belangrijkste pijlers onder het succes van Nottingham Forest.

Een ijzersterke defensie

Liverpool hoefde dit seizoen in tien competitiewedstrijden pas zes tegentreffers te incasseren. Nottingham Forest beschikt echter over de op één na minst gepasseerde defensie van de Premier League, met nog maar zeven tegengoals. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de Belgische doelman Matz Sels, die in meer dan uitstekende vorm verkeert. Bovendien staat er voor zijn neus een prima verdediging, met in het hart de Braziliaan Murillo (22) en de Serviër Nikola Milenkovic (27), die afgelopen zomer na zeven seizoenen werd weggelokt bij het Italiaanse Fiorentina. Als understudy heeft de ploeg uit de East Midlands onder meer de van Benfica gehuurde Morato (23) achter de hand. Op de backposities beschikt Forest over voormalig Feyenoord-target Neco Williams (23), de gepokt en gemazelde Ola Aina (28) en Aston Villa-huurling Álex Moreno (31).

Een 32-jarige spits in de vorm van zijn leven

Nottingham Forest was afgelopen zeer concreet geïnteresseerd in Feyenoord-spits Santiago Giménez. Toen duidelijk werd dat de Mexicaan niet zou komen, werd zelfs nog even aan Ajacied Brian Brobbey gedacht, maar beide Eredivisie-spelers zouden de overstap uiteindelijk niet maken. Qua doelpunten is Forest dit seizoen vooral afhankelijk van de Nieuw-Zeelandse spits Chris Wood, die op 32-jarige leeftijd in de vorm van zijn leven verkeert. Wood was in zijn eentje verantwoordelijk voor acht van de veertien Premier League-goals die het elftal tot nu toe maakte, oftewel 57 procent van het geheel.

Een manager die zich wil revancheren voor een pijnlijk ontslag

Sinds december 2023 wordt Nottingham Forest gecoacht door de Portugees Nuno Espírito Santo (50). De voormalig keeper bouwde in Engeland een uitstekende reputatie op in zijn periode bij Wolverhampton Wanderers (2017-2021), waarmee hij in zijn debuutjaar de Championship won en dat hij met een zeer Portugees georiënteerd elftal in zijn eerste twee seizoenen op het hoogste niveau naar de zevende plaats leidde. Het leverde Espírito Santo een fraaie overstap naar Tottenham Hotspur op, maar in Londen beleefde hij een rampzalig avontuur. Na zeventien wedstrijden viel al op 1 november 2021 het doek voor de trainer. Na een lucratief avontuur in Saudi-Arabië (Al-Ittihad) kreeg hij in Nottingham de kans op revanche, eentje die hij tot op heden met beide handen heeft aangepakt.

Waar gaat dit eindigen?

Nottingham Forest was dit seizoen vooralsnog de enige ploeg - in alle competities - die Liverpool een nederlaag wist toe te brengen. Op 14 september werd het, op Anfield nog wel, 0-1 door een treffer van Callum Hudson-Odoi. Het elftal van Slot bleek die dag niet bij machte aanvallend een vuist te maken tegen het stugge Nottingham. Sindsdien beten wel meer tegenstanders de tanden stuk op de ploeg van Espíroto Santo, die in de afgelopen drie duels slechts één tegengoal hoefde te slikken.

Ja, het is nog maar nét november, maar het is en blijft opmerkelijk dat de nummer zeventien van afgelopen seizoen nu op een plek bivakkeert die aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-voetbal. Houdt Nottingham deze positie vast, dan zou de club voor het eerst sinds het seizoen 1995/96, toen de kwartfinale van de UEFA Cup werd bereikt, weer eens Het Kanaal mogen oversteken voor een Europees avontuur.

