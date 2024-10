Grijnzende Arne Slot is goudeerlijk: 'Als ik mijn eigen trainer was geweest...'

Arne Slot krijgt in een interview met Sky Sports de vraag of hij zichzelf had opgesteld als hij zijn eigen trainer was geweest. De huidige oefenmeester van Liverpool komt met een goudeerlijk antwoord.

"Je was zelf een nummer tien, had je bij je eigen speelstijl gepast? Had jij Arne Slot in de basis gezet?", wordt Slot gevraagd. De van Feyenoord overgekomen Liverpool-trainer antwoordt grijnzend: "Mijn vader zegt altijd: als jij je eigen trainer was geweest, dan had je nooit gespeeld."

"Misschien moet ik het met mijn vader eens zijn", vervolgt Slot. "Het enige wat ik zeg: als ik mezelf als trainer had gehad, dan had ik ervoor gezorgd dat ik harder gewerkt had. Maar op het niveau waarop ik nu werk, had ik mezelf nooit opgesteld. Ik zeg zelf dat ik niet zo snel was, maar andere mensen zeggen dat ik echt langzaam was. Op dit niveau is het onmogelijk te spelen als je zo niet-zo-snel bent als ik was", aldus Slot.

Slot brak midden jaren 90 door in het shirt van het toenmalige FC Zwolle en kwam later uit voor NAC Breda en Sparta Rotterdam, alvorens hij zijn voetballoopbaan in 2013 als speler van PEC beëindigde. Fun fact: als speler van NAC kwam hij tot scoren in de uitwedstrijd bij Ajax in 2004, die eindigde in een 6-2 overwinning voor de Amsterdammers en vooral de geschiedenis in zal gaan als de wedstrijd waarin Zlatan Ibrahimovic scoorde na een duizelingwekkende slalom door de Bredase verdediging.

Would Arne Slot the manager start Arne Slot the player? 👀 pic.twitter.com/EY5IyxMRAQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 27, 2024

