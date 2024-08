‘Nottingham Forest meldt zich na mislopen Giménez bij Ajax’

Ajax dreigt deze transferperiode nog kwijt te raken. Volgens het Engelse Football Insider heeft Nottingham Forest zijn oog laten vallen op de jonge Ajax-spits. De Premier League-club is naarstig op zoek naar een spits en moest doorschakelen nadat de club afwees.

Forest had lange tijd de hoop om de Mexicaanse spits van Feyenoord naar Engeland te halen. De huidige nummer zeven van de Premier League meldde zich meermaals in Rotterdam en bereikte uiteindelijk zelfs een akkoord over de transfer. Voor Giménez lag een meerjarig miljoenencontract klaar, maar de spits zag geen heil in een overgang naar Engeland. Eerder al liep Nottingham Forest ook de komst van Arsenal-spits Eddie Nketiah mis. De salariseisen van de Engelsman waren te gortig voor de club.

Nu kijkt de club verder naar andere alternatieven en lijkt het bij Ajax te zijn uitgekomen voor Brobbey. De 22-jarige aanvaller, die afgelopen zomer actief was met het Nederlands elftal, heeft bij de Amsterdammers nog een contract tot medio 2027. Dit betekent dat Nottingham Forest diep in de buidel zal moeten tasten om de bonkige spits over te nemen van Ajax. Eerder vandaag werd bekend dat het niet uitgesloten is dat Ajax in de slotweek van de transferperiode nog afscheid gaat nemen van Brobbey.

De Amsterdammers verkeren momenteel financieel gezien in zwaar weer en kunnen alle inkomsten goed gebruiken. De club wil zich bijvoorbeeld dolgraag versterken met Wout Weghorst, maar daarvoor zal er minimaal nog één uitgaande transfer moeten worden gerealiseerd. Het zal nog moeten blijken in hoeverre Nottingham Forest concreet wordt voor Brobbey. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller in 43 officiële wedstrijden tot 22 doelpunten en twaalf assists.

