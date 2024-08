Ajax overweegt tot voor kort onbespreekbaar vertrek: 'Last-minute verkoop niet uitgesloten'

Het is niet uitgesloten dat Ajax in de laatste week van de zomerse transferperiode nog afscheid gaat nemen van spits , zo meldt De Telegraaf dinsdagochtend. Technisch directeur Alex Kroes heeft dringend behoefte aan financiële middelen om zelf de markt op te kunnen om de selectie van trainer Francesco Farioli van een broodnodige impuls te voorzien.

Het is algemeen bekend dat de Amsterdammers pas spelers kunnen aantrekken zodra er (forse) transferinkomsten worden gerealiseerd. Clubwachter Mike Verweij van de ochtendkrant becijfert dat het vertrek van Georges Mikautadze, Francisco Conceição, Gerónimo Rulli en Jorge Sanchez, plus het verhuren van Borna Sosa en Jakov Medic Ajax een totaal van 30,5 miljoen euro aan transfersommen en 'circa dertien miljoen euro' aan besparingen op de salarislasten oplevert. Daar staat tegenover dat de club met de transfervrije Bertand Traoré en Juventus-huurling Daniele Rugani vooralsnog maar twee spelers binnen wist te halen.

"Het rekensommetje dat er nu dus kan worden gespendeerd, klopt echter niet", schrijft Verweij. "Zelfs niet nu Ajax bijna zeker is van de groepsfase van de Europa League, die de Amsterdammers bij vier keer een uitverkocht stadion gegarandeerd zo’n 18 miljoen euro oplevert. De financiële doelen die voor dit seizoen werden gesteld, zijn nog altijd niet gehaald. En de opbrengsten van spelersverkopen komen zoals gewoonlijk niet in één keer binnen", weet de clubwatcher.

Om toptarget Wout Weghorst binnen te kunnen halen, moet er nog minimaal één uitgaande transfer worden gerealiseerd. Volgens Verweij is de kans momenteel het grootst dat Silvano Vos Ajax deze zomer gaat verlaten. Het eerste bod van AC Milan op de middenvelder werd afgeslagen, maar de Italianen komen naar verwachting terug. Vos is echter niet de enige die de deur in de Johan Cruijff ArenA komende week achter zich dicht zou kunnen trekken.

"Naast Vos hopen de Amsterdammers in Engeland Carlos Forbs te slijten en – na zijn hattrick tegen Jagiellonia Bialystok – met een beetje mazzel ook Chuba Akpom. Een last-minute verkoop van Diant Ramaj, Steven Bergwijn of zelfs Brian Brobbey wordt niet uitgesloten en de club rekent erop Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal en Naci Ünüvar vlak voor het sluiten van de markt te kunnen verhuren", aldus Verweij.

