Alle ogen op technisch directeur Ajax: 'Nu moet het gebeuren, Alex Kroes'

Voor Ajax en technisch directeur Alex Kroes wordt het nog een interessante week. De Amsterdammers willen graag van spelers af en zo financieel een slag te slaan, maar de tijd begint te dringen. Veel transfermarkten sluiten komende week.

Kroes gaf eerder aan dat veel spelers in de etalage staan bij Ajax en opgepikt kunnen worden. Dat is nodig om de financiële situatie van de club te versterken en eventueel nieuwe aankopen te doen. Van elke miljoen die binnenkomt, kan ongeveer 40% worden besteed. Maar makkelijk komt Ajax niet van spelers af. Bij de NOS Voetbalpodcast wordt de laatste week van de transfermarkt besproken en wat er nog kan gebeuren. Jeroen Grueter zou wel willen weten hoe dat in Amsterdam in zijn werk gaat. "Ik zou wel willen zien hoe dat spel gespeeld wordt. Dan moet je toch ook heel creatief zijn. Hele goede bandjes maken, alle hoogtepunten bij elkaar schrapen", lacht de commentator.

Arman Avsaroglu legt de druk vervolgens bij Kroes, die volgens hem nog moet presteren de komende dagen. "Moet je je eens voorstellen wat een week het voor die Kroes wordt. Dit is voor hem bepalend voor het seizoen, wat hij in deze week doet. Hij heeft een maand geleden een interview gegeven waarin hij zegt dat Ajax van de hele inboedel af moet. Of dat nou zo slim was, betwijfel ik. Maar nu moet het wel gebeuren, Alex Kroes. Anders ga je misschien nog wel een heel moeilijk seizoen tegemoet."

