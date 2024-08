Verweij vreest voor Klassieker: 'Anders kan die wedstrijd gewoon niet gespeeld worden'

Valentijn Driessen en Mike Verweij hopen dat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax komende zondag ‘gewoon’ door kan gaan. De politie heeft aangekondigd dat er bij de wedstrijd geen agenten aanwezig zullen zijn. Er wordt namelijk actie gevoerd voor een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen.

Waar eerder werd geopperd dat voetbalwedstrijden wel zonder politie gespeeld kunnen worden, daar is De Klassieker een uitzondering. Volgens Verweij is er ‘zeker bij de wedstrijd Feyenoord – Ajax’ politie nodig. “In feite zou dat niet zo moeten zijn, want er zijn geen uitsupporters”, aldus de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Maar als je ziet wat er gebeurt als de bus van Ajax aankomt. Twee jaar geleden moest de bus zelfs omrijden omdat er zoveel dreiging was. Er was een politiemacht, dat wil je niet weten. Bij de aankomst van de bus is er altijd heel veel politie. Als die Feyenoord-fans zich kunnen gedragen en die bus normaal naar het stadion laten rijden, dan lijkt het mij geen probleem. Ik hoop dat ze dat ook kunnen doen en dat de burgemeester zegt: dat gaan we zo proberen met stewards. Anders kan die wedstrijd gewoon niet gespeeld worden", vreest Verweij

“We zitten ook in een hele rare situatie omdat er een wisseling van de wacht is: de burgemeester stopt ermee”, weet Driessen. : "Carola Schouten wordt de nieuwe burgemeester op 1 september. Dan is ook die wedstrijd. Alleen er volgt nu waarschijnlijk een kort geding van de gemeente Rotterdam of van Feyenoord, als de staking doorgaat. Dat moet Aboutaleb dan beslissen of er wel of geen kort geding komt”, vervolgt hij.

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf gaat Aboutaleb, die niet geliefd is onder de Feyenoord-supporters, ook nog over de beslissing of De Klassieker gespeeld kan worden zonder de politie. “Gisteren in het vak van de Feyenoord-fans werd hij uitgemaakt voor alles en nog wat. Hij had een hoop vermoord, de horeca, uitsupporters, het voetbal en weet ik het allemaal. Misschien dat hij nu als laatste daad kan stellen dat de wedstrijd gewoon door kan gaan.”

Verweij vraagt zich af wat het doel is van het kort geding, omdat de politie gewoon het recht heeft om te staken. “Je kan ervoor naar de rechter gaan en dan kan hij zeggen dat het zo zwaarwegend is dat het niet mag”, aldus Driessen. “Het is wel zo, en dat was bij NAC – Ajax ook, dat er ergens een peloton ME gereedstaat om in te grijpen als het daadwerkelijk mis zou gaan. Dat kan nu natuurlijk ook. Ik zou het wel stoer vinden als ze zeggen: we laten het gewoon doorgaan. Laat iedereen zich dan ook gedragen.”

Risico

Presentator Pim Sedee vindt dat je dat risico niet kunt nemen. “Dat risico namen ze wel bij NAC – Ajax. Dan zou je ook vooraf zeggen: dat risico kun je niet nemen. Nu heb je in feite ook geen uitsupporters”, reageert Driessen. Verweij denkt dat ook Feyenoord-supporters een steentje bij kunnen dragen. “Als de harde kern van Feyenoord nou zegt: deze Klassieker is ons zo gigantisch veel waard en wij zorgen ervoor dat die bus van Ajax veilig binnenkomt.”

Driessen oppert vervolgens wel een ander probleem. “Het punt is natuurlijk ook dat als de supporters van Ajax het weten, dat ze misschien naar Rotterdam gaan. Dan moet de politie sowieso ingrijpen, want dat is openbare orde. Dat is buiten het stadion, want dat heeft niets met de wedstrijd te maken.”

Mocht dat gebeuren dan weet Verweij zeker dat de wedstrijd afgelast wordt. “Als die signalen doorkomen dan gaat die wedstrijd onmiddellijk van het programma af, want dan gaat er een streep doorheen. Dan gaat de burgemeester het nooit toestaan als er supporters van Ajax naar Rotterdam komen.”

Flauw

Al met al is Verweij niet te spreken over de actie van de politie, maar hij weet wel waar de beslissing om te staken bij De Klassieker vandaan komt. “Wat natuurlijk een domper voor de politie was, is dat ze dachten: we doen het bij FC Twente – Sparta en NAC – Ajax, dan kunnen die wedstrijden niet doorgaan. Stoer van Twente en NAC dat zij het wel voor elkaar kregen om die wedstrijden door te laten gaan. Dan toch maar zeggen: dan doen we het ook bij De Klassieker. Dat vind ik een beetje flauw”, besluit Verweij met een kritische noot.

