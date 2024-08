'Weghorst naar Feyenoord? Een geweldige oplossing, ik zie hem wel in De Kuip spelen'

Nu Feyenoord op het punt staat om te verkopen aan Nottingham Forest en er dus een nieuwe spits moet komen, moet de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland dan niet ‘gewoon’ aankloppen bij ? Arno Vermeulen vindt het geen gekke gedachte. De verslaggever van de NOS beaamt dat Weghorst een voorkeur heeft voor Ajax, maar ziet de Oranje-international desondanks wel voetballen in De Kuip.

Giménez leek vorige week nog ‘gewoon’ bij Feyenoord te blijven, maar lijkt nu toch voor een recordbedrag op weg naar Nottingham Forest. Een hard gelag voor de Rotterdammers, die naast een nieuwe doelman, middenvelder en een rechtsbuiten nu dus ook een nieuwe spits zullen willen aantrekken. Is Weghorst een optie? De oud-speler van onder meer Heracles Almelo, AZ en Manchester United wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar staat nog steeds onder contract bij Burnley.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

Weghorst zelf ziet het niet zitten om bij Burnley op het tweede niveau van Engeland te voetballen en staat naar verluidt in de startblokken om bij Ajax aan de slag te gaan, maar de Amsterdammers zullen toch echt eerst spelers moeten verkopen. De tijd dringt, waardoor ook Weghorst snel een knoop zal moeten doorhakken. Mocht Feyenoord in de zoektocht naar een vervanger van Giménez bij Weghorst op de stoep komen staan, dan zouden Arman Avsaroglu en Vermeulen het wel weten. “Het is wel een gedachte die ik gisteren (zondag, red.) ook had toen ik het hoorde. Ajax kan niks. Hij zit daar in de wachtkamer, want hij schijnt er wel open voor te staan. Maar goed, als Feyenoord hem nu belt en zegt: we hebben dit nu liggen, kom maar. Je kunt gelijk tekenen”, denkt Avsaroglu hardop na in de NOS Voetbalpodcast.

Jeroen Grueter noemt het een ‘geweldige’ oplossing en Vermeulen zou het ook zeker niet gek vinden. “Als we het sentiment vergeten, dan is het eigenlijk een prima oplossing. Ik zie hem wel spelen in De Kuip, toch? Hij is dan verlost, gaat elke week voetballen in Nederland”, zo ziet Vermeulen er wel de voordelen van in. Diezelfde Vermeulen begint in de podcast echter over de zwak van Weghorst voor Ajax. “Hij wil ook niet in Engeland blijven. Alleen sliep hij wel, van wat wij hoorden tenminste, onder een Ajax-dekbed. Zijn hart klopte wel extra hard voor Ajax ja.” Grueter vraagt zich daarom af of een overstap naar Feyenoord wel zo verstandig zou zijn. “Nu we dit weten, wordt hij denk ik niet met open armen ontvangen”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord lijkt mogelijke vervanger Bijlow te kunnen doorstrepen: 'Hij is te duur'

Dit lijkt in ieder geval niet de opvolger te worden van Justin Bijlow bij Feyenoord.