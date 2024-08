Feyenoord en Nottingham bijna akkoord over Giménez: recordsom valt nog hoger uit dan gedacht

Feyenoord en Nottingham Forest zijn op een haar na akkoord over de transfer van , weet 1908.nl te melden. Volgens het doorgaans betrouwbare medium naderen de clubs 'na uitvoerig overleg' een akkoord. De transfer van de Mexicaanse spits levert de Rotterdammers bovendien een recordbedrag op.

Naar verluidt ontvangt Feyenoord een vast bedrag van 33 miljoen euro voor Giménez met daarnaast twee miljoen euro aan bonussen. De Telegraaf wist eerder te melden dat het bod van Nottingham Forest op de Mexicaanse spits 'in werkelijkheid totaal niet in de buurt' kwam van de 33 miljoen euro. Dat lijkt nu dus wel het geval, waardoor Feyenoord zijn medewerking verleent aan de transfer.

Volgens 1908 leek Nottingham Forest eerst vol in te zetten op Eddie Nketiah van Arsenal, het salaris van de Engelse aanvaller was echter te gortig. Het salaris van Giménez ligt lager en valt wel binnen de proporties van de Premier League-club. Zelf heeft de spits al langere tijd een akkoord met Nottingham Forest.

Het wordt verwacht dat de deal deze week nog wordt afgerond, iets wat ook wel moet aangezien de Engelse transfermarkt aanstaande vrijdagavond sluit. Na het afronden van de transfer van Giménez gaat Feyenoord kijken of het nog de markt opgaat voor een vervanger. 1908 weet dat de Stadionclub een spits op het oog heeft die jonger is dan 21 jaar, maar vooralsnog is Feyenoord niet concreet.

