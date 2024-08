Afellay hakt in op Giménez en krijgt publiek van Studio Voetbal aan het lachen

Ibrahim Afellay zou ‘wegbrengen’ als Feyenoord dertig miljoen euro kan ontvangen voor de spits. Zondag werd duidelijk dat Nottingham Forest een bedrag van 33 miljoen euro heeft geboden, al zou een fors gedeelte van die transfersom bestaan uit potentiële bonussen.

In de uitzending van Studio Voetbal werd de vraag opgeworpen of Feyenoord akkoord zou moeten gaan met dertig miljoen euro. Van het kijkerspubliek was 79 procent het daarmee eens en dat gold ook voor Afellay. “Ik zou hem nu nog wegbrengen dan. Als je ziet wat voor half jaar hij gedraaid heeft, en ook vandaag weer… Natuurlijk, hij heeft zijn goaltjes gemaakt tegen PEC Zwolle, maar zijn spelaandeel is zo nihil. Aan de bal creëert hij niets, hij is niet eens een optie voor zijn medespelers.”

Afellay was nog niet klaar met zijn betoog over Giménez. “Als je dan als Feyenoord dit bedrag krijgt voor een speler die het afgelopen half jaar totaal niet gefunctioneerd heeft, dan moet je er heel gauw een strik omheen doen en hem wegbrengen.” Met de manier waarop hij inhakte op Giménez zorgde Afellay voor gelach in de studio.

Toch kan Pierre van Hooijdonk zich ‘wel vinden’ in het oordeel van Afellay. Hij vraagt zich echter af of het nog mogelijk is een goede vervanger te halen. “Wat belangrijk is voor Feyenoord, is dat er wel een vervanger klaarstaat. De invalbeurt van Ueda was vandaag ver onder de ondergrens. Daar kun je niet mee aankomen als vervanger.”

“We gaan richting de laatste week van de transfermarkt. Van het lijstje potentiële vervangers dat Feyenoord heeft opgesteld zijn de nummers één, twee, drie en vier misschien al bij andere clubs beland. Dan moet je naar je nummer vijf gaan kijken. Is dat een spits waarmee je de Champions League in kan? Als je daarover twijfelt, dan moet je Giménez niet wegdoen”, aldus Van Hooijdonk.

