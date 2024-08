Feyenoord-fans hebben het gehad en richten zich niet alleen op Zerrouki: 'Schandalig, wegwezen nu'

heeft het verbruid bij een deel van de Feyenoord-aanhang. De Rotterdammers telden vorig jaar minstens acht miljoen euro neer voor de komst van de Japanse spits, maar hij heeft sinds zijn komst nog geen goede indruk kunnen achterlaten. Ueda moet ook in zijn tweede seizoen genoegen nemen met een rol als stand-in van Santiago Giménez. Hij viel zondag op bezoek bij Sparta in de slotfase in, maar deed niets goed.

Feyenoord handelde na het kampioenschap in 2023 snel. Giménez werd volop in verband gebracht met een transfer naar een Europese topcompetitie en met de komst van Ueda speelde de club alvast in op een mogelijk vertrek van de Mexicaanse topschutter. Feyenoord telde minstens acht miljoen euro neer voor de komst van de spits van toen nog Cercle Brugge en daarmee werd hij de nieuwe recordaankoop. Dat bedrag en het vertrouwen heeft hij echter nog niet kunnen terugbetalen. Vorig seizoen kwam hij tot slechts vijf doelpunten in 37 wedstrijden.

Ueda moest in het afgelopen seizoen Giménez voor zich dulden en omdat de Mexicaan nog altijd speler is van Feyenoord, moet de Japanner wederom genoegen nemen met een rol als stand-in. De nieuwe trainer Brian Priske deed in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen tegen PSV (Johan Cruijff Schaal), Willem II en PEC Zwolle een beroep op Ueda, maar wel telkens als invaller. In de Johan Cruijff Schaal tegen PSV verzorgde hij nog een assist, maar in de eerste twee competitieduels kon hij in zijn (korte) invalbeurten niets klaar spelen. Dat lukte hem ook op bezoek bij Sparta niet. Hij verscheen twaalf minuten voor tijd binnen de lijnen voor de onzichtbare Giménez, maar kwam in de slotfase niet veel in het spel voor. Ueda kreeg nog wel één serieuze kans om te scoren, maar raakte de bal volledig verkeerd.

Hoewel Feyenoord op dat moment al bijna twintig minuten met een man minder op het veld stond, wordt de slechte invalbeurt van Ueda hem wel degelijk kwalijk genomen. “Ueda. Schandalig slecht. Wegewezen nu. Kan niet meer”, zo schrijft iemand op X. Andere reacties zijn ook niet mild. Naast Ramiz Zerrouki, de man van de rode kaart, wordt ook Ueda hard aangepakt. “Wie iets ziet in Zerrouki en of Ueda heeft geen verstand van voetbal. En de invalbeurt van Ayase Ueda slaat daadwerkelijk alles!”, zo klinkt het. Een aantal Feyenoord-fans komt met een duidelijke boodschap gericht aan algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese: verkoop Ueda.

