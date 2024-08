Nottingham Forest 'misleidt' Feyenoord: 'Dat is alleen voor de bühne, niet interessant'

Het nieuwe bod van Nottingham Forest op Feyenoord-aanvaller ‘komt in werkelijkheid totaal niet in de buurt’ van de 33 miljoen euro. Dat schrijft Marcel van der Kraan zondagavond althans. Fabrizio Romano bracht niet lang na het duel tussen Sparta en Feyenoord naar buiten dat de club uit de Premier League zich met een nieuw en verhoogd bod heeft gemeld in Rotterdam-Zuid, maar volgens de verslaggever van De Telegraaf ‘zitten er zoveel miljoenen aan bonussen in het pakket dat het voor Feyenoord niet interessant is om op in te gaan’.

Nottingham Forest maakt al een paar weken werk van de komst van Giménez. De nummer zeventien van het afgelopen seizoen in Engeland zag de eerste twee biedingen nog van tafel geveegd worden, maar lijkt met het derde bod meer in de buurt te komen van wat Feyenoord voor ogen heeft. Volgens Voetbal International zegt Feyenoord in elk geval niet meteen ‘nee’. Maar Van der Kraan schrijft iets heel anders. “De Engelsen maken sinds zondagavond sier met een bod van 33 miljoen euro op de Mexicaanse topscorer van Feyenoord, maar dat is alleen voor de bühne. In werkelijkheid komt het bod totaal niet in de buurt van de 33 miljoen euro”, zo klinkt het.

Met dat bod zou Giménez in één klap de nieuwe uitgaande recordtransfer worden bij Feyenoord, maar volgens Van der Kraan is het voor de Rotterdammers op dit moment ‘niet interessant’ om op in te gaan. Er zitten volgens de verslaggever heel veel bonussen in het pakket die ‘in de ogen van Feyenoord nauwelijks te realiseren zijn’. “En dat was bij de eerdere twee biedingen van Nottingham al het geval. Zowel de prestaties van het elftal van Nottingham moeten extreem goed zijn (een zeer hoge notering in de top van de Premier League aan het eind van het seizoen) als de prestaties van de speler moeten buitencategorie zijn.”

Volgens Van der Kraan komt het derde bod van Nottingham Forest totaal niet in de buurt van het transferrecord, dat momenteel op naam staat van Mats Wieffer die voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion is verhuisd. Het voorstel van Nottingham Forest zou daar vijf miljoen euro onder vallen.

