Megasalaris van Giménez bij Nottingham ligt op straat, ook reactie van Feyenoord is bekend

Feyenoord neemt het bod van Nottingham Forest op in beraad, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers zeggen niet direct 'nee', maar bestuderen het voorstel en gaan vervolgens gesprek met de spits en zijn entourage.

Giménez kan een megasalaris gaan verdienen van circa 5 miljoen pond (5,9 miljoen euro) op jaarbasis, exclusief bonussen. De spits leek aanvankelijk niet warm te lopen voor de overstap, maar staat er nu wel voor open. Dat Nottingham steeds voor hem terugkomt, zou hem een goed gevoel geven.

Dat Feyenoord niet meteen ‘nee’ zegt, betekent dat het bod van Nottingham in de buurt komt van de vraagprijs. Giménez kan met een transfersom van 33 miljoen euro de duurste Feyenoorder uit de clubgeschiedenis worden. Het moet echter nog blijken wat de vaste transfersom is en welk gedeelte uit bonussen bestaat.

Giménez kwam zondagmiddag nog in actie voor Feyenoord in de stadsderby tegen Sparta. Waar hij vorige week op bezoek bij PEC Zwolle nog tweemaal trefzeker was, kwam hij op Het Kasteel niet in het stuk voor. Het valt niet uit te sluiten dat hij tegen Sparta zijn laatste opwachting maakte in het shirt van Feyenoord.

