Kenneth Perez: 'Feyenoord moet tegen hem zeggen: wil je alsjeblieft vertrekken?'

Feyenoord doet er goed aan om het laatste bod van Nottingham Forest op te accepteren, denkt . Zondagavond werd duidelijk dat Nottingham een bod van 33 miljoen euro (inclusief bonussen) heeft ingediend bij Feyenoord.

Met die transfersom zou Giménez de duurste speler ooit kunnen worden van Feyenoord. Volgens Perez is het tijd om afscheid te nemen. “Dan moet je als Feyenoord toch zeggen: wil je alsjeblieft gaan? Dat vind ik zó veel geld…”, zegt de analist zondagavond in Dit was het Weekend.

Giménez kwam zondagmiddag nog in actie voor Feyenoord in de stadsderby tegen Sparta. Waar hij vorige week op bezoek bij PEC Zwolle nog tweemaal trefzeker was, kwam hij op Het Kasteel niet in het stuk voor. Volgens Perez maakt dat niets uit met het oog op een transfer. "Zulke clubs kijken niet naar deze wedstrijden, dat maakt ze niets uit. Het gaat om heel andere wedstrijden." Giménez maakte internationaal bijvoorbeeld indruk door een jaar geleden de Gold Cup-finale te beslissen voor Mexico. Ook was hij in Europees verband acht keer trefzeker voor Feyenoord in vijftien duels.

Het valt niet uit te sluiten dat hij tegen Sparta zijn laatste opwachting maakte in het shirt van Feyenoord. Hoewel de eerste twee biedingen van Nottingham Forest niets uithaalden en Giménez naar verluidt niet stond te springen om te verkassen naar de laagvlieger in de Premier League, is de deal dus nog springlevend.

Fabrizio Romano meldde zondagavond, een paar uur na het laatste fluitsignaal bij Sparta - Feyenoord (1-1), dat Nottingham Forest een nieuw bod - het derde inmiddels al - heeft ingediend. Dat bedraagt naar verluidt 33 miljoen euro inclusief bonussen. Het zou een clubrecord betekenen voor Feyenoord, dat eerder deze zomer Mats Wieffer voor dertig miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion. Volgens Romano staat Giménez dus open voor een vertrek naar Engeland en is het nu aan de clubs om tot een overeenstemming te komen.

