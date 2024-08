'Brian Priske haalt zich na laatste fluitsignaal woede op de hals van Feyenoord-supporters'

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zich na afloop van het uitduel met Sparta Rotterdam de woede van het uitvak op de hals gehaald. Dat schrijft Marcel van der Kraan althans. De naar Het Kasteel meegereisde Feyenoord-supporters wilden meteen na het laatste fluitsignaal afscheid nemen van , maar de verslaggever van De Telegraaf zag dat Priske eerst nog zijn selectie toe wilde spreken.

De stadsderby tussen Sparta en Feyenoord van zondagmiddag stond ook grotendeels in het teken van het afscheid van Bijlow. De Rotterdammer was jarenlang de nummer één bij Feyenoord, maar moest bij de start van dit seizoen zijn basisplaats afstaan aan Timon Wellenreuther. Priske geeft de voorkeur aan de Duitser en deed in de eerste vier officiële wedstrijden geen beroep op Bijlow. De Oranje-international zat ook op Het Kasteel op de bank. Hij stond desondanks in het middelpunt van de belangstelling.

LEES OOK: Meer over Bijlow-transfer bekend: opvallende constructie aan overstap verbonden

In de aanloop naar het duel tussen Sparta en Feyenoord werd duidelijk dat Bijlow op Het Kasteel voor het laatst bij de selectie zou zitten. Hij vliegt zondagavond naar Southampton om zijn overstap naar de Premier League af te ronden. Feyenoord-supporters maakten zondag van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van het kind van de club. Ze zongen hem luidkeels toe en hadden ook een speciaal spandoek gemaakt. Bijlow hield het na afloop niet droog. Hij moest in eerste instantie nog wel even wachten voordat hij zich bij het uitvak mocht melden.

En dat schoot bij zijn supporters in het verkeerde keelgat, zo schrijft Van der Kraan althans. “Priske haalde zich na het laatste fluitsignaal nog even de woede op de hals van het hele Feyenoord-vak door Bijlow niet meteen die kant op te laten lopen. De naar Southampton verhuizende sluitpost moest eerst een minutenlang durend groepsgesprek op het veld bijwonen”, zo klinkt het. Priske pakt veel dingen anders aan dan zijn voorganger Arne Slot. “Het is een van de nieuwe dingetjes die de Deen erin heeft gebracht. Een soort teambuilding na afloop, camaraderie in het kwadraat wat in het voetbal na puntenverlies zo publiekelijk eerder misstaat.”

Enorm populair

Volgens Van der Kraan voltrok het afscheid van Bijlow bij Feyenoord ‘zich in een treurigheid die niet past bij wat hij voor zijn club heeft betekend’. Bijlow streek in 2006 neer in de jeugdopleiding van Feyenoord en sloot tien jaar later definitief aan bij de hoofdmacht. Ondanks al zijn blessures de afgelopen jaren en het feit dat hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt, is hij enorm populair bij de achterban. Dat zag ook Van der Kraan. “In de ogen van de eigen aanhang is Bijlow altijd de nummer één gebleven, ook al heeft trainer Priske bij zijn komst naar De Kuip een andere keuze gemaakt en de Duitse keeper Wellenreuther naar voren geschoven.”

