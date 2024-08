Justin Bijlow houdt het niet droog na laatste fluitsignaal bij Sparta - Feyenoord

Feyenoord-doelman heeft na afloop van het uitduel met Sparta Rotterdam alvast afscheid genomen van de meegereisde supporters naar Het Kasteel. De goalie staat op het punt zich te verbinden aan Southampton, nadat hij in Rotterdam-Zuid zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Timon Wellenreuther en op het tweede plan was beland. Bijlow kwam tegen Sparta daarom niet in actie, maar stond desondanks in het middelpunt van de belangstelling.

Bijlow is een kind van de club. De doelman maakte in de zomer van 2006 de overstap van SC Feyenoord naar de jeugdopleiding van de Rotterdamse topclub. In 2016 sloot hij definitief aan bij de hoofdmacht. Bijlow keepte in totaal 143 wedstrijden voor Feyenoord en werd in 2017 en 2023 landskampioen met ‘zijn’ club. De afgelopen jaren stond hij helaas regelmatig langdurig aan de kant met een blessure. Tweede doelman Wellenreuther maakte gedurende de afwezigheid van Bijlow een goede indruk.

Het was in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen daarom de vraag of Bijlow óf Wellenreuther eerste doelman zou worden. Bijlow behoorde weliswaar tot de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar kreeg eenmaal terug bij zijn club vlak voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV te horen dat hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Wellenreuther. De Duitser stond in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen onder de lat. Brian Priske heeft zijn keuze definitief gemaakt en Bijlow kiest eieren voor zijn geld: hij stapt zondagavond op het vliegtuig naar Southampton om zijn overstap naar de Premier League-club in orde te maken.

De doelman nam na afloop van het duel met Sparta dus alvast afscheid van het Feyenoord-publiek. De meegereisde supporters uit Rotterdam-Zuid zongen Bijlow luidkeels toe en haalden een spandoek tevoorschijn met de tekst: clubicoon & vriend voor het leven. Bijlow hield het niet droog. Karim El Ahmadi, die bij Feyenoord ploeggenoot was van Bijlow, sprak mooie woorden over de sluitpost. “Een goede keeper. Hij was altijd als eerste op de club. Hij was altijd met zijn lichaam bezig. Werkte altijd hard, of hij nou derde of tweede keeper was. Hij was op jonge leeftijd al echt een voorbeeldprof toen hij bij ons bij de selectie kwam. Het talent van Bijlow kent iedereen. Het enige waar iedereen nu nog over praat is dat hij wat blessures had, maar het keepen en meevoetballen waar hij heel sterk in is geworden… Ja, het totaalplaatje”, zo klonk het op ESPN.

