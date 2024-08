Nick Olij reageert op geruchten over eventuele Feyenoord-transfer

wordt door het mogelijke vertrek van gelinkt aan een overstap aan Feyenoord. De 29-jarige doelman van Sparta Rotterdam hoopt nog altijd een transfer te maken, maar of een transfer van Bijlow inderdaad leidt tot een vertrek van Olij bij Sparta, dat durft hij niet te zeggen.

“Dat gaan we zien", reageert Olij voor de camera van Rijnmond. Volgens de doelman is er in ieder geval nog geen contact tussen hem en Feyenoord. “Ik ga niets invullen over dingen waar ik nog niks over heb gehoord. Daar nu vragen op beantwoorden vind ik een beetje onlogisch.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord heeft schaduwlijstje met opvolgers Bijlow klaarliggen, vraag is of Eredivisiekeeper te duur wordt bevonden'

Olij vindt het dan ook niet gek om te spelen tegen de club waaraan hij gelinkt wordt. “Op dit moment speel ik voor het logo dat ik op mijn borst heb, daar doe ik mijn uiterste best voor. Nogmaals, ik speel nu hier. Dat is ook de club waar ik onder contract staat”, vervolgt de sluitpost.

LEES OOK: Olij gaat los en haalt zijn gram: ‘Lekker voor je, deze is voor mij’

Wel speelt de transferwens van de doelman, die ook is opgenomen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, al wat langer. “Ik heb al anderhalf jaar meermaals aangegeven dat ik graag een stap wil maken”, aldus Olij. “Ik heb dit nu al meerdere malen meegemaakt op deze manier. Ik moet zeggen: door de jaren heen word je daar wel rustiger in. Dus richting het einde word ik daar niet anders in”, besluit hij het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.