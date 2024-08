Olij gaat los en haalt zijn gram: ‘Lekker voor je, deze is voor mij’

Nick Olij vertolkte zaterdagavond andermaal een heldenrol bij Sparta. De doelman wist in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Twente een cruciale redding te verrichten, waardoor de Rotterdammers een punt overhielden aan het duel. De ontlading was gigantisch bij Olij, die zich voor de camera’s van ESPN verbaasde over zijn manier van juichen.

De aanvoerder van Sparta keerde in de slotseconden een inzet van Sem Steijn, waardoor de stand 1-1 bleef. De reactie van Olij was veelzeggend; de keeper liet zich even gaan en gaf Steijn een knuffel. “Dat was wel een beetje apart. Zo ben ik normaal gesproken niet echt. Niet zo uitbundig”, begint de sterkhouder van Sparta.

“Het was totale ontlading, als je ziet wat voor wedstrijd we hebben gespeeld. Met Sparta hebben we ons goed op de kaart gezet. We leunen wat meer achterover en wachten op de counter, maar we hebben bij vlagen ook goed positiespel gespeeld en het Twente moeilijk gemaakt”, aldus Olij, die tijdens de wedstrijd een onderonsje had met Steijn, die een penalty wist te benutten.

“Daarna kwam hij nog naar me toe en zei hij: Ik was echt zenuwachtig. Na die redding zei ik: Lekker voor je, deze is voor mij”, zegt de keeper. Olij werd deze week geselecteerd voor de voorselectie van Oranje. “Het is altijd een eer om dat mailtje binnen te krijgen. Telkens als ik mijn naam zie, dan doet het iets met me. Het blijft het Nederlands elftal, dat neem ik niet voor lief”, is de goalie openhartig.

