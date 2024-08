Hugo Borst: 'Heel opmerkelijk dat Ajax hem nooit heeft opgehaald'

Hugo Borst vindt het 'heel opmerkelijk' dat Ayoub Oufkir zaterdag als speler van Sparta Rotterdam zijn debuut in de Eredivisie heeft gemaakt. De achttienjarige buitenspeler maakte al sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van de Rotterdamse club, maar is tot verbazing van Borst nooit opgepikt door Ajax - dat een samenwerkingsverband met Sparta onderhoudt.

Sparta leek zaterdagavond af te stevenen op een kleine nederlaag tegen FC Twente, toen Sem Steijn een kwartier voor tijd uit een strafschop de 1-0 op het bord zette. Vijf minuten later besloot trainer Jeroen Rijsdijk om Oufkir als vervanger van Mohamed Nassoh in het veld te brengen, en dat bleek een gelukkige zet. Kort na het ingaan van de blessuretijd leverde de rechtsbuiten een puntgave voorzet op spits Tobias Lauritsen, die de 1-1 eindstand achter Lars Unnerstall kopte.

Als Sparta-supporter heeft Borst de verrichtingen van Oufkir de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt. "Hij heeft een paar dagen geleden een contract getekend voor drie jaar", legt de journalist uit in De Eretribune op ESPN. "Heel opmerkelijk", vervolgt Borst. "Sparta heeft een samenwerkingsverbandje met Ajax. Hij is nooit opgehaald, dit jochie is kennelijk niet goed genoeg bevonden voor de jeugdopleiding van Ajax."

"Meestal halen ze wel wat weg, en anders doet Feyenoord, PSV of een andere club dat wel", vervolgt Borst. "Maar hij is er helemaal doorheen gegleden en heeft vorig jaar in Jong Sparta een wedstrijdje of dertien gespeeld, had een paar assistjes. Hij is een leuke aanvaller, kwikzilverachtig." Kees Kwakman noemt het 'gelukkig' dat Oufkir nog altijd Spartaan is. Borst stipt daarop aan dat het ook wel weer eens tijd werd dat er een speler uit de eigen jeugd zou doorbreken bij de Kasteelheren: "Het heeft lang geduurd. Na Abdou Harraoui is er niks meer doorgekomen, zes jaar geleden debuteerde die."

