Hugo Borst foetert: 'Dit is toch krankzinnig? Het is respectloos. Dan ben je niet goed'

Hugo Borst heeft er geen goed woord voor over dat AZ in bezwaar is gegaan tegen de schorsing van verdediger . De twintigjarige stopper werd vorige week, tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie, al na achttien minuten spelen tegen Almere City met direct rood weggezonden na een schandalige overtreding op tegenstander Kornelius Hansen.

Dekker kwam veel te laat met hoog geheven been in op Hansen, waardoor scheidsrechter Martin van den Kerkhof niet anders kon dan de AZ-speler weg te sturen. De tuchtcommissie van de KNVB besloot Dekker voor vier duels te schorsen, waarvan eentje voorwaardelijk. De Alkmaarders tekenden daarop bezwaar aan tegen de strafmaat, maar gisteren (vrijdag) werd duidelijk dat de club nul op het rekest krijgt.

In De Eretribune op ESPN zegt Kees Kwakman het eens te zijn met de forse schorsing die Dekker heeft gekregen. Borst windt zich op zijn beurt op over het besluit van AZ om in beroep te gaan: "Waarom maak je daar bezwaar tegen?", vraagt de journalist zich hardop af. "Dat is toch krankzinnig? Dat is toch respectloos?", vervolgt Borst. "Dat betekent dus dat je dit als norm verheft. Dat dit mag, dat dit kan. Dan ben je toch niet goed?", zegt Borst, wijzend naar zijn voorhoofd.

Presentator Jan Joost van Gangelen legt uit: "Het is vooral: zij vinden het heel moeilijk om te voelen en in te zien bij welke intensiteit en wat voor soort overtreding je nou een x-aantal wedstrijden (schorsing, red.) krijgt. Ze vinden het wel terecht dat hij een rode kaart heeft gekregen." Borst reageert: "Dus zij willen graag zelf de strafmaat bepalen. Als club kun je hier dus gewoon bonuspunten scoren door niet dat soort domme acties te ondernemen. Want: de volgende keer als je ergens bezwaar tegen maakt, dan ben je dus de club die bezwaar maakt bij deze debiele overtreding. Slecht bestuur, echt heel dom. Belachelijk", fulmineert Borst.

