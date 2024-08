KNVB laat argumenten AZ links liggen en stelt Alkmaarders teleur

De tuchtcommissie van de KNVB heeft de straf voor AZ-verdediger laten staan. De Alkmaarders gingen tevergeefs in beroep tegen de schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk na de rode kaart voor de mandekker in het uitduel met Almere City (0-1).

Achttien minuten in de eerste wedstrijd van het seizoen werd Dekker van het veld gestuurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Bij een tussenstand van 0-1 greep de verdediger op het middenveld hard in bij Kornelius Hansen, waarna hij mocht gaan douchen. De aanklager van de KNVB deed dinsdag een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Studio Voetbal toont bizarre beelden, Kramer doet een beroep op de scheidsrechters

De Alkmaarders gingen niet akkoord met de straf, waardoor de zaak bij de tuchtcommissie van de KNVB terechtkwam. Deze kan zich vinden in de beslissing van de aanklager, waardoor ervoor is gekozen de opgelegde straf te handhaven. Zodoende gaat er voor Dekker een streep door de wedstrijden tegen NEC, FC Groningen en RKC.

LEES OOK: Robert Eenhoorn pareert ‘gekke vraag’ van Kraay junior over Feyenoord

“Na bestudering van onder meer de tv-beelden vindt de tuchtcommissie bewezen dat Dekker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel nu hij met een hoog gestrekt been het duel is aangegaan en waarbij hij de tegenstander op het bovenbeen (ter hoogte van knie) heeft geraakt zonder dat hij hierbij de bal kon spelen”, laat de KNVB weten over de overtreding. “Door op deze wijze het duel aan te gaan, heeft Dekker het aanmerkelijke risico aanvaard de tegenspeler te blesseren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp wil grote ingreep bij Vandaag Inside: 'Ga ik met John de Mol bespreken'

Als het aan René van der Gijp ligt, komt er een grote verandering bij Vandaag Inside.