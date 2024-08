Van der Gijp wil grote ingreep bij Vandaag Inside: 'Ga ik met John de Mol bespreken'

René van der Gijp wil graag een rustmoment gedurende het seizoen van Vandaag Inside. De oud-voetballer stelt voor om de maand april vrij te houden.

Volgende week maandag begint het nieuwe seizoen van Vandaag Inside. Bekend is dat Van der Gijp de werkdruk hoog vindt. Hij ontbrak tijdens het EK al tweemaal bij Vandaag Inside Oranje en ontving daar een boete voor van Talpa.

“Het is vooral lang”, zegt Van der Gijp tegen Shownieuws over het nieuwe seizoen van de talkshow. “Daar ga ik het wel met de mannen over hebben. Ook met John (de Mol, red.) misschien.” Vooral de tweede helft van het seizoen is fors, vindt hij.

“Die is zes maanden. We krijgen veel irritatie. Irritatie is gewoon zonde, want dat hoeft helemaal niet. Wij krijgen echt irritatie over dingen die een kind van drie bezighouden. Dat ik naar huis rij en denk: waar gaat het over?”, vervolgt Van der Gijp.

Hij stelt voor om in april geen uitzendingen te doen. “Voor mij zou de oplossing zijn: in april ertussenuit. Dus januari, februari, maart, dan april niet, en dan weer mei, juni, juli.” In zo’n scenario is het denkbaar dat Hélène Hendriks invalt met een talkshow.

Johan Derksen niet bezorgd

Van der Gijp heeft al laten weten na dit seizoen te willen stoppen bij Vandaag Inside. Tafelgenoot Johan Derksen heeft daar zijn bedenkingen bij. “Als René boos is ergens over, waar dan ook over, dan kan hij nog wel eens uit de hoek komen en uit zijn rol vallen. Dat meent hij helemaal niet, joh. Kijk, als het dadelijk weer lekker gaat en hij zit weer te schaterlachen aan die tafel, dan wil hij zo weer voor vijf jaar bijtekenen.”

