'Vandaag Inside-trio verbreekt contact na laatste uitzending'

Zodra Vandaag Inside ophoudt te bestaan, zullen vaste tafelheren Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee elkaar niet meer zien. Dat is althans de verwachting van Jan Hillenius, die na zestien jaar vertrekt als eindredacteur van het programma.

De 52-jarige Hillenius maakte onlangs zijn vertrek bekend en gaat aan de slag als docent Nederlands in zijn thuisstad Den Haag. Hij hoopt in rustiger vaarwater te belanden. “De ruzies waren waanzinnig. Die werden de laatste jaren niet minder en dat viel niet altijd mee”, vertelt Hillenius in een interview met Omroep West.

Artikel gaat verder onder video

Hij beschrijft het drietal als ‘verschrikkelijk lastig’, maar benadrukt dat het ‘ook altijd heel leuk was’ met Derksen, Van der Gijp en Genee. Privé liggen de drie mannen elkaar totaal niet. “Dat blijft dan ook het grappige. Er zijn de gekste dingen gebeurd, waarvan misschien de helft niet naar buitenkomt.”

LEES OOK: Johan Derksen: 'Ze leven zo ontzettend mee, ze hebben niet gebeld'

Hillenius fungeerde als ‘smeerolie’ en hield het drietal in al die jaren bij elkaar. “De samenwerking was denk ik ook zo goed, omdat ik met alle drie heel goed overweg kon. Ik wist ze altijd weer bij elkaar te brengen.” Maar: “Als het programma ooit stopt en ze elkaar weer zien, zal dat alleen bij een reünie zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen haalt keihard uit naar Humberto Tan: ‘Zo ontzettend nep’

Johan Derksen is niet te spreken over het programma Humberto à Paris van Humberto Tan.