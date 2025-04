RKC heeft opvolger van Henk Fraser binnen

Onlangs werd bekend dat Henk Fraser na dit seizoen vertrekt bij RKC Waalwijk. De Brabanders hebben maandag Sander Duits aangesteld als vervanger. Duits was tot vandaag assistent-trainer bij FC Twente.

RKC Waalwijk verkeert dit seizoen in zwaar weer. De club staat onderaan de Eredivisie-ranglijst en het behalen van de play-offs lijkt steeds verder uit zicht te raken. Toch zijn de slechte prestaties niet de reden dat Fraser aan het eind van het seizoen vertrekt.

Eerder deze maand maakte Fraser bekend RKC na dit seizoen te gaan verlaten. De reden: de trainer hoopt een buitenlands avontuur aan te kunnen gaan. Als speler maakte Fraser dat nooit mee. “Dat is het enige waar ik wel een beetje spijt van heb”, vertelde de 58-jarige hoofdtrainer aan De Telegraaf.

Duits, tot vandaag assistent-trainer bij FC Twente, vervulde die functie eerder bij RKC. De voormalige middenvelder vertrok in 2023 samen met Joseph Oosting naar Enschede. Duits was als speler ook al actief voor RKC, tussen 2010 en 2014. Hij tekent een contract voor twee seizoen in Noord-Brabant.

