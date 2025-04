Henk Fraser geëmotioneerd bij minuut stilte voor Leo Beenhakker

Voorafgaand aan het duel tussen NEC Nijmegen en RKC Waalwijk vond een indrukwekkende minuut stilte plaats ter ere van Leo Beenhakker. De voormalig toptrainer overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. RKC-trainer Henk Fraser was zichtbaar aangedaan.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten Beenhakker op 82-jarige leeftijd was overleden. De oud-trainer ging tijdens zijn carrière de hele wereld over en trainde onder andere Ajax, Feyenoord en Real Madrid. In Spanje werd Don Leo zelfs driemaal landskampioen.

LEES OOK: Voetbalwereld neemt afscheid van Leo Beenhakker: 'Het doet pijn in mijn ziel'

Voorafgaand aan alle wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal van dit weekend vindt er een minuut stilte plaats ter nagedachtenis aan Beenhakker. Zo ook bij de openingswedstrijd van het Eredivisieweekend: NEC - RKC. In de uitzending van de wedstrijd werd Fraser duidelijk in beeld gebracht tijdens de minuut stilte.

Fraser keek gedurende de minuut alleen maar naar de grond. Na de minuut was goed te zien hoe hij moest slikken. De trainer van RKC ging in 1990 als speler met toenmalig bondscoach Beenhakker mee naar het wereldkampioenschap in Italië. Ook werkte Fraser samen met Don Leo bij Feyenoord.

