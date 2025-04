Henk Fraser verlaat RKC Waalwijk voor buitenlands avontuur

Henk Fraser stop na dit seizoen bij RKC Waalwijk. Dat laat de hoofdtrainer weten aan DeTelegraaf. Fraser hoopt op een buitenlands avontuur, iets wat hij als speler nooit meemaakte.

Het RKC van Fraser staat op plek zeventien in de Eredivisie, op vijf punten afstand van nummer zestien Willem II. Die plek zou recht geven op play-offs, in plaats van rechtstreekse degradatie. Fraser zegt zelf over de degradatiestrijd: "De komende periode ga ik er alles aan doen om te proberen RKC in de Eredivisie te houden. Dat is een pittige klus, maar het kan nog steeds."

Buitenlands avontuur

Fraser verlaat RKC na dit seizoen in de hoop een buitenlands avontuur aan te kunnen gaan. "Die droom heb ik al langere tijd", geeft de voormalig Oranje-international aan. "Twee jaar geleden was er de kans om aan de slag te gaan in Qatar. Dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik mijn woord al gegeven had aan Mo Allach (technisch directeur, red.) en ik dat niet wilde breken. Ik heb toen wel meteen aan Mo aangegeven dat ik het voor twee jaar wilde doen en dat ik daarna alsnog over de grens wilde gaan kijken. Dat moment is bijna aangebroken”, maakt de trainer bekend.

Als speler kwam Fraser ook niet uit voor een buitenlandse club. "Dat is het enige waar ik wel een beetje spijt van heb. Als trainer wil ik dat wel meemaken. Een andere voetbalcultuur, misschien wat warmer weer, ander eten, een andere omgeving en ook het financiële aspect kan een rol spelen. Ik heb daar nu ook de leeftijd voor. Ik ben 58. Je moet daar ook weer niet te lang mee wachten.”

