Mohamed Ihattaren vecht tegen tranen: 'Dit doet me echt wat, man'

is zijn emoties maar nauwelijks de baas, nadat hij vrijdagavond met RKC Waalwijk in blessuretijd een punt misliep in het uitduel bij NEC (2-1). De aanvallende middenvelder beseft na de nederlaag in Nijmegen dat het voor zijn club steeds lastiger wordt om degradatie te ontlopen, al geeft Ihattaren de hoop nog niet op.

Ihattaren stond vrijdagavond in De Goffert aan de basis van de gelijkmaker van Michiel Kramer, die RKC tien minuten voor tijd met het hoofd langszij bracht na een prima voorzet van de oud-speler van onder meer PSV en Ajax. De inspanningen van de ploeg van trainer Henk Fraser werden echter niet beloond: in blessuretijd tekende routinier Bryan Linssen alsnog voor de 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Uit de laatste zeven wedstrijden heeft RKC slechts twee punten bij elkaar weten te sprokkelen. De Waalwijkers staan daardoor onderaan in de Eredivisie, het gat met de 'veilige' vijftiende plaats - nu ingenomen door NAC Breda - bedraagt elf punten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren neemt duidelijke stelling in over zijn eigen niveau

Na de wedstrijd in Nijmegen kan Ihattaren zijn tranen maar nauwelijks bedwingen. "De laatste vijf wedstrijden naderen. Ik ben een winnaar. Ik ben hier gekomen met een doel", wordt de speler geciteerd door het Algemeen Dagblad. De nieuwe teleurstelling komt dan ook hard aan: "Ja, dit doet me echt wat man." RKC bood Ihattaren afgelopen zomer een nieuwe kans in het profvoetbal, het voormalige toptalent wil dolgraag wat terugdoen voor dat vertrouwen. "Vooral de trainer, hoe hij met ons is en hoe hij ons behandelt. Echt een geweldig mens en ik wil dat graag terugbetalen. Daarom kan het me nu zo raken."

LEES OOK: Henk Fraser geëmotioneerd bij minuut stilte voor Leo Beenhakker

Ihattaren weigert de handdoek echter in de ring te gooien: "Begrijp me niet verkeerd, we hebben nog vijf wedstrijden en het is nog niet gespeeld. Ik wil RKC erin houden. Ik weet dat ik het in me heb." Gezien het resterende programma van RKC zou het oprecht een wonder zijn als de club zich nog veilig weet te spelen. In de laatste vijf wedstrijden treft Ihattaren met zijn ploeg nog vier ploegen uit het linkerrijtje: FC Utrecht, sc Heerenveen, Feyenoord en Go Ahead Eagles. Daarnaast gaat het elftal van Fraser ook nog op bezoek bij de huidige nummer twaalf FC Groningen, dat in de eigen Euroborg ook lastig te verslaan blijkt.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Bij Heracles Almelo was niet iedereen blij met de keuze van de KNVB om een Nations League-wedstrijd van de Oranje Vrouwen in het Asito Stadion te spelen. 🔗

👉 Ronald Koeman heeft een 'ijzingwekkend signaal' afgegeven aan de Eredivisie. Dat is althans de visie van Hugo Borst. 🔗

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗