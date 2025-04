NEC deelt met kleine overwinning grote dreun uit aan RKC

NEC Nijmegen heeft vrijdagavond met 1-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Na een weinig enerverende eerste helft, was het Kodai Sano die vroeg in de tweede helft trefzeker was voor de Nijmegenaren. Na een gelijkmaker van Michiel Kramer met de kop, was het die in de blessuretijd de wedstrijd, eveneens met het hoofd, besliste. NEC kan omhoog kijken op de ranglijst, terwijl RKC degradatie steeds dichterbij ziet komen.

Voorafgaand aan het duel in De Goffert vond een minuut stilte plaats ter nagedachtenis aan het op 82-jarige leeftijd overlijden van Leo Beenhakker. RKC-trainer was zichtbaar geëmotioneerd. In de eerste helft zelf gebeurde er weinig, op de blessure van Bram Nuytinck na. De centrale verdediger van NEC verstapte zich en verliet het veld met pijn aan zijn knie. In de rest van de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot grote kansen.

De fans van NEC hebben niet heel veel langer hoeven wachten, want slechts veertien seconden na de aftrap viel de 1-0. Basar Önal begon aan een loopactie en haalde de achterlijn. Zijn voorzet werd gekraakt door de RKC-verdediging, maar de bal werd niet goed weggewerkt. In ene schoot Sano de bal keihard in de verre hoek voor de openingstreffer.

In de 79ste minuut zorgde Kramer voor de 1-1, met een kopbal op aangeven van Mohamed Ihattaren. PSV-doelwit Robin Roefs stond aan de grond genageld en kon niet bij de bal in de verre hoek. De blessuretijd bedroeg tien minuten in verband met vuurwerkoverlast. In de 92ste minuut werd het uiteindelijk toch 2-1 voor NEC, via het hoofd van Linssen. Sontje Hansen slingerde de bal voor en de 1 meter 70 lange Linssen stuurde de bal naar de verre hoek voor de winnende goal van deze wedstrijd.

Dankzij de overwinning kan NEC weer omhoog gaan kijken in de Eredivisie, richting de Europese play-offs. Voor RKC geldt het omgekeerde: degradatie naar de Keuken Kampioen divisie lijkt steeds dichterbij te komen. De Waalwijkers hadden in deze wedstrijd mogelijk een laatste strohalm gezien. Met nog vijf wedstrijden te gaan is de veilige plek vijftien nagenoeg uit zicht. NAC Breda staat liefst elf punten voor op de nummer laatst van de Eredivisie. Alleen de zestiende plek, die recht geeft op de KKD-play-offs, lijkt nog haalbaar. Willem II staat vijf punten voor op RKC.

