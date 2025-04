Ihattaren neemt duidelijke stelling in over zijn eigen niveau

blaakt van het zelfvertrouwen en stelt dat hij 'één van de betere spelers' van de Eredivisie is. De voorbije weken kende de creatieve middenvelder een lastige periode bij RKC Waalwijk en dat zo zijn redenen.

Ihattaren dook begin dit seizoen op bij RKC, waar hij medio september een contract tekende voor één seizoen. Onlangs maakten de Waalwijkers bekend dat de eenzijdige optie in het contract van de 23-jarige middenvelder gelicht wordt, waardoor hij tot medio 2026 vastligt. Ihattaren speelde vooralsnog 22 wedstrijden voor RKC, waarin hij driemaal trefzeker was en twee assists gaf. Bovendien speelde hij zichzelf weer in de kijker bij de KNVB voor Jong Oranje.

De voorbije weken waren lastig voor Ihattaren, waardoor hij midweeks is het duel met AZ (2-2) rust kreeg van trainer Henk Fraser. Afgelopen zondag keerde de linksbenige aanvallende middenvelder terug in de basis tegen Heracles Almelo (0-0). Direct was hij weer een van de beste spelers van RKC, al kon hij het verschil niet namen de Waalwijkers.

Ihattaren zelf baalde flink van de vormdip waar hij mee te maken had, maar daar heeft hij wel verklaringen voor. "Het was niet altijd even makkelijk met de ramadan, vermoeidheid, een ander programma, weinig slaap", erkent hij in gesprek met het Brabants Dagblad. "Kortom een heel heel ander ritme. Afgelopen week heb ik weer normaal kunnen eten en kunnen uitrusten.”

Ihattaren vol zelfvertrouwen

Samen met Richonell Margaret trok Ihattaren RKC uit een moeilijk openingskwartier tegen Heracles Almelo. Dat vindt de middenvelder niet verrassend. "Ik ben naar hier gehaald om het team bij de hand te nemen op zulke momenten. Ik probeer belangrijk te zijn met bepalende acties. Dat ben ik vandaag niet geweest, vind ik zelf. Daar zit ik wel mee.”

Om zijn plek bij RKC maakt Ihattaren zich dan ook geen zorgen. "Ik weet welk niveau ik ooit heb bereikt en welk niveau ik weer kan bereiken. Bij elk team is er concurrentie. Trainers weten dat ik hier ben om minuten te maken en dat ik voor mijn vervolgstap wil gaan. Ik denk dat ik een van de betere spelers ben van de eredivisie, dat mag ook wel worden gezegd", besluit hij.

