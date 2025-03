Mohamed Ihattaren duikt plotseling op bij Ajax

heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan het trainingscomplex van Ajax, Sportcomplex de Toekomst. Dat blijkt uit een foto die rondgaat op social media. De middenvelder van RKC Waalwijk werd gespot door Graziano Hazes, een jeugdspeler van PSV Onder 12, waarna het tweetal samen op de foto ging.

Het is niet bekend wat Ihattaren op De Toekomst kwam doen, maar Hazes was aanwezig om een stage af te leggen bij Ajax. De jonge voetballer deed dat vervolgens ook nog bij het Belgische Royal Antwerp. Op De Toekomst ging Hazes op de foto met Ajax-aanvaller Mika Godts, maar ook met trainer Francesco Farioli. Via zijn Instagram Stories is ook te zien dat hij een foto plaatste met de 23-jarige Ihattaren.

Het was voor Ihattaren, die tussen januari 2022 en december 2023 op huurbasis speelde voor Ajax, een korte terugkeer op het trainingscomplex van Ajax. De creatieve linkspoot kwam in zijn tijd voor de Amsterdamse club slechts eenmaal in actie. Tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1) in 2022 mocht hij vier minuten invallen.

Na zijn vertrek bij Ajax verkaste hij uiteindelijk naar het Turkse Samsunspor. Het avontuur in Turkije was ook geen succes, want na vijf zette de club een streep door de komst van Ihattaren. Vanaf augustus 2023 tot begin december 2023 zat de middenvelder zonder club, waarna hij zijn geluk ging beproeven bij het Tsjechische Slavia Praag. Dit werd ook geen succes, waarna hij eind maart 2024 vertrok uit Tsjechië.

Ihattaren klimt bij RKC uit het dal

Ihattaren dook begin dit seizoen op bij RKC, waar hij medio september een contract tekende voor één seizoen. Onlangs maakten de Waalwijkers bekend dat de eenzijdige optie in het contract van de 23-jarige middenvelder gelicht wordt, waardoor hij tot medio 2026 vastligt. Ihattaren speelde vooralsnog twintig wedstrijden voor RKC, waarin hij driemaal trefzeker was en twee assists gaf. Bovendien speelde hij zichzelf weer in de kijker bij de KNVB voor Jong Oranje.

