Reiziger onthult waarom Ihattaren niet is opgeroepen voor Jong Oranje

Michael Reiziger stelt dat het beter is voor om nog even te 'lekker te voetballen' zonder Jong Oranje. De middenvelder van RKC ontbrak in de selectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Italië en Roemenië.

Ihattaren is inmiddels weer in beeld bij de KNVB, zo werd eerder deze maand duidelijk. De 23-jarige middenvelder was via zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez benaderd of hij interesse heeft om voor de ploeg van Reiziger uit te komen. Enkele dagen daarop ontbrak de linkspoot van RKC in de voorselectie. In de definitieve selectie is Reiziger daar niet op teruggekomen.

Bij De Voetbalkantine op ESPN wordt Reiziger ernaar gevraagd of hij Ihattaren 'erbij neemt' voor het aanstaande EK in Slowakije. "Ik vind het sowieso knap dat Henk Fraser die jongen weer zo aan het voetballen heeft gekregen", reageert de keuzeheer van Jong Oranje. "Ik ben een paar keer naar hem gaan kijken en ik geniet als ik hem zie."

"Ik denk dat voor Jong Oranje nog wel wat meer nodig is, maar ik vind het sowieso super hoe RKC en het management van Mo hoe zij hem in een korte tijd daar weer hebben gekregen", vervolgt Reiziger. Presentator Wouter Bouwman vraagt vervolgens aan de coach wat er nog meer nodig is. "Dat zal ik altijd als eerste aan hem vertellen", aldus Reiziger. "Zover zijn we nog niet. Ik vind ook gewoon dat we hem lekker moeten laten voetballen, zonder de druk van het moeten."

Volgens Reiziger is het voor Ihattaren zelf 'ook gewoon lekker' is om een jaar lekker te voetballen. "Gewoon goed voetballen, doelen kunnen halen. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan nu voor Jong Oranje te spelen", aldus Reiziger, die vervolgens van Bouwman te horen krijgt dat Ihattaren zelf heeft aangegeven er graag bij te willen zijn. "Dat is mooi, maar dat vind ik schitterend hoe al die jongens in die leeftijdsgroep er allemaal bij willen zijn", reageert de bondscoach van Jong Oranje tot besluit.

RKC Waalwijk-middenvelder Mohamed Ihattaren bevestigt dat er interesse is vanuit Jong Oranje.