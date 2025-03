Strijd om Ihattaren barst los: 'Meerdere clubs hebben zich gemeld'

Mohammed Ihattaren geeft toe dat meerdere clubs zich voor hem gemeld hebben bij zijn zaakwaarnemer. De 23-jarige middenvelder is goed bezig bij RKC Waalwijk en vertelt aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie over de interesse van andere clubs.

Presentator Milan van Dongen legt Ihattaren het vuur aan de schenen tijdens de vragenrubriek van Goedemorgen Eredivisie: ”Speel je na dit seizoen nog bij RKC?” Ihattaren krijgt een glimlach van oor tot oor op zijn gezicht en antwoordt: “Ik hoop het seizoen gewoon goed af te maken daar. Wie weet.”

Tafelgenoot Martin Jol benoemt het belang van dit seizoen en het resultaat van de degradatiestrijd: “Als ze erin blijven.” “Ja”, lacht de middenvelder. “Natuurlijk telt dat ook mee. Je weet nooit wat er komt. Ik zeg je eerlijk, ik denk er op dit moment totaal niet aan.”

Van Dongen vraagt naar zijn contractsituatie bij RKC: “In principe loopt je contract af, maar de club heeft een optie, geloof ik?” Ihattaren bevestigt: “De club heeft een optie.” Hans Kraay Junior onderbreekt Ihattaren en adviseert RKC: “Die zou ik maar snel lichten als ik hen was”, wat tot gelach leidt in de studio.

Op de vraag of er al een club is geweest die zich bij zijn zaakwaarnemer heeft gemeld voor Ihattaren, antwoordt de 23-jarige: “Ik weet dat er al een paar clubs zich bij José (Fortes Rodriguez, red.) hebben gemeld. Welke clubs dat dan zijn? Daar kan Ihattaren geen antwoord op geven: “Dat is tussen mij en José. Nee, ik focus me echt op RKC en ik zie wel hoe het volgend seizoen verder verloopt.”

