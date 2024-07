Johan Derksen: 'Ze leven zo ontzettend mee, ze hebben niet gebeld'

Johan Derksen is dit weekend opnieuw onder het mes gegaan vanwege een liesbreuk. Het was alweer de derde keer in vier maanden tijd dat hij om die reden werd opgenomen in het ziekenhuis. In een interview met De Telegraaf laat Derksen blijken zich niet zoveel zorgen te maken om de medische kwaal. Dat zijn collega’s van Vandaag Inside hem niet hebben opgebeld om te vragen hoe het gaat, vindt hij dan ook geen probleem.

Het is bekend dat Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp buiten de tv-studio’s niet de beste vrienden zijn. “Wilfred en René leven zo ontzettend mee, die hebben nog niets laten horen”, zegt Derksen cynisch. “Dat interesseert me toch geen klote. Ze hoeven van mij niet op elke liesbreuk te reageren. Dan blijven ze bellen.”

Volgens Derksen stelt de ingreep weinig voor. “Het is de meest eenvoudige ingreep die er bestaat, het duurt een half uur. Iedere man heeft wel een keer een liesbreuk in zijn leven. Alleen ik heb de pech dat de operatie aan de linkerkant een keer mislukt is, waardoor het over moest.”

Afgelopen weekend kreeg Derksen opnieuw een liesbreuk, ditmaal aan de rechterkant. “Toen lag ik op zaterdagochtend om negen uur op de operatietafel. Dat is lekker wakker worden. Meer liezen heb ik niet, dus dit is het voorlopig wel. Als het bij een liesbreuk blijft, kan ik honderd worden.” Op de dagen van zijn vorige twee operaties verscheen hij ’s avonds ‘gewoon’ bij Vandaag Inside, maar vanwege de zomerstop is dat nu niet nodig.

