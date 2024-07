Johan Derksen onthult wat John de Mol tegen Van der Gijp zei over 'VI-boete'

Johan Derksen heeft in een interview tegenover De Telegraaf voor het eerst gereageerd op de veelbesproken uitspraken van René van der Gijp. In de KieftJansenEgmondGijp-podcast haalde Gijp twee weken geleden uit naar John de Mol, die drieduizend euro van zijn salaris inhield omdat hij twee keer een uitzending van Vandaag Inside liet schieten.

Van der Gijp was tijdens de EK-marathon van Vandaag Inside Oranje twee keer afwezig. Eén keer vanwege de verjaardag van zijn zoon Nicky en de tweede keer wegens zijn eindexamenfeest. De ster van SBS6 onthulde dat hij hier de rekening voor kreeg gepresenteerd. “Dat gaat allemaal nergens over”, klaagde de oud-voetballer onder meer.

Derksen bekijkt het anders: “Wij verdienen een vorstelijk salaris dus dat is aanmerkelijk meer dan 1500 euro per uitzending. Hij en Wilfred hebben destijds bij de onderhandeling gezegd dat ze af en toe een avond wilden overslaan”, begint de oud-voetballer.

“Toen zei John de Mol: ’dat is prima, maar dan betaal je wel de gage van je vervangers’. Ik geloof dat René dat niet goed begrepen heeft”, gaat De Snor verder. Daarnaast meldde Gijp in de podcast dat hij ‘blij’ is als zijn contract is afgelopen. “Ik vind het een beetje te voorbarig om een jaar van tevoren al aan te geven dat je stopt. René zei dit in een boze bui, dat begrijp ik ook wel. Als straks alles weer lekker loopt is hij alles weer vergeten”, aldus Derksen.

