Van der Gijp zet appartement te koop: opvallend lage vraagprijs, naakte vrouw hangt aan de muur

René van der Gijp heeft zijn appartement aan de boulevard van Scheveningen te koop gezet, zo weet de website Bekende Buren. De woning staat te koop voor 410.000 euro.

Het appartement heeft uitzicht over strand, zee en de Scheveningse Pier. De woonoppervlakte is 74 vierkante meter. Het appartement heeft twee slaapkamers (6,1 en 15,4 vierkante meter) en een woonkamer van 36,6 vierkante meter. De royale woon-/ eetkamer grenst aan de open keuken, die is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Ook heeft Van der Gijp een balkon van 6,9 vierkante meter.

De vraagprijs van Van der Gijp ligt onder het Nederlandse gemiddelde, dat het afgelopen kwartaal 468.000 euro was. Op de foto's is te zien dat Van der Gijp een bruine visgraatvloer heeft en dat qua interieur is gekozen voor veel wit en beige. Aan de muur hangt een grote foto van een halfnaakte vrouw naast een ouderwetse camera.

Volgens Bekende Buren kocht Van der Gijp het appartement in 2013 voor 215.000 euro en rust er geen hypotheek op. Zodoende kan de Vandaag Inside-analist een mooie winst maken op de woning. "Dit appartement zal normaal gesproken snel worden verkocht", verwacht de woningenwebsite.

