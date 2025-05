Go Ahead-tweetal schiet Goes onverwacht te hulp in tuchtzaak

moest donderdagavond voor de tuchtcommissie verschijnen na zijn rode kaart in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ (0-3). Daar kreeg de verdediger steun van twee spelers van de Deventenaren, terwijl hij na de bekerfinale enkele weken geleden juist veel kritiek kreeg vanuit Go Ahead.

AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead, in een vermakelijke Eredivisie-herhaling van de bekerfinale. Goes nam een hoofdrol op zich door in de eerste helft te scoren en in de blessuretijd van de tweede helft een rode kaart te pakken. De twintigjarige verdediger tackelde Go Ahead-middenvelder Enric Llansana stevig en kreeg rood van scheidsrechter Bas Nijhuis. Goes kreeg hier een schorsing van drie wedstrijden voor, waarvan een voorwaardelijk. Daar ging AZ niet mee akkoord.

LEES OOK: 'Parrott kan voor megabedrag terug naar Premier League'

Artikel gaat verder onder video

Donderdagavond vond de zitting bij de tuchtcommissie plaats. Daar haalde AZ enkele zeer verrassende getuigen naar voren, zo blijkt uit het verslag van het Noordhollands Dagblad. Als eerste kwam er een schriftelijke verklaring van Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl, die schreef de rode kaart ‘zwaar’ te vinden. Wat de verdediger betreft had een gele kaart ‘ook gekund’.

LEES OOK: Derksen onverbiddelijk: 'Afgang voor de KNVB'

Na de verklaring van Deijl kwam ook slachtoffer Llansana aan het woord via Teams. “Als ik Wouter kan helpen, doe ik dat graag”, stelde de middenvelder, alvorens hij het opnam voor Goes. “Wouter heeft veel pech gehad, op beelden zie je dat hij de bal raakt. Hij gaat volle bak voor de bal, dit was een voetbalactie die gewoon moet kunnen”, stelde de bekerwinnaar. Dat Llansana na de tackle op de grond bleef liggen, kwam volgens hem niet door de actie van Goes. “Nee, m’n rug deed pijn door de val”, legt hij uit.

Aanklager verhoogt strafeis

Naast Deijl en Llansana heeft AZ ook Ron Vlaar als getuige naar voren gehaald. De oud-verdediger deed zijn zegje als ‘slidingdeskundige’ en stelde dat het een ‘schoolvoorbeeld van een perfect uitgevoerde sliding was’. De aanklager is het daar niet mee eens en gaf aan dat ook Nijhuis ‘deskundig is op het gebied van slidings’. De arbiter had het in zijn verklaring over ‘ernstig gemeen spel’ en de aanklager hield het bij een sliding die ‘te laat, te hard en met een te hoog been’ was. Daarna werd de strafeis verhoogd naar drie wedstrijden onvoorwaardelijk. Vrijdagochtend zal de tuchtcommissie uitspraak doen in de zaak.

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 'AZ-spelers maken foto in kleedkamer na trieste gebeurtenissen' 🔗

👉 'Nijhuis schaamt zich kapot voor rode kaart Goes' 🔗

👉 Jongen (16) die Sadiq racistisch bejegent komt met reactie 🔗

👉 Kritiek op Martens zwelt aan: 'Meest talentvolle selectie van Nederland en hij zeikt alleen maar!' 🔗

👉 Edvardsen wacht Goes op in catacomben met bijzondere boodschap 🔗