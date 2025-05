Kritiek zwelt aan: 'Meest talentvolle selectie van Nederland en hij zeikt alleen maar!'

Maarten Martens heeft irritatie gewekt met zijn uitspraken na de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. De trainer van AZ kreeg al een veeg uit de pan van analist Kees Kwakman en wordt nu ook bekritiseerd door journalisten Leon ten Voorde en Sjoerd Mossou.

Martens liet na de wedstrijd in Deventer zijn frustraties de vrije loop over de arbitrage in Nederland. Hij hekelde bijvoorbeeld de gele kaart van Alexandre Penetra. “Die jongen is nu voor de derde keer geschorst. Dat moeten jullie eens een keer op een rijtje zetten”, zei hij tegen ESPN. Hij haalde een gele kaart aan die Penetra de bekerfinale kostte en verwees ook naar de uitwedstrijden tegen Ajax (16 maart) en PSV (11 januari) waarin beslissingen niet in het voordeel van AZ uitvielen.

Bij Voetbalpraat worden de uitspraken van Martens besproken. “AZ speelde goed en won volkomen verdiend in Deventer”, stelt Mossou. “Maar over de hele lijn bezien valt het seizoen een beetje tegen. Het is een elftal met ongelooflijk veel potentie, want er zitten heel veel goede jonge spelers in. Daarom heeft AZ richting de komende jaren wel een goed fundament liggen. Dit seizoen is het een beetje kleurloos.”

© Imago

'Weet niet of Martens juiste trainer is voor AZ'

Perez vindt dat AZ de positie van Martens tegen het licht moet houden. “Je hebt een ongelooflijk talentvolle groep met veel potentie, die gekneed moet worden. Dan moet je echt de juiste trainer neerzetten. Ik weet niet of hij dat is. Daar moet je echt goed naar kijken als leiding.” Mossou verklaart: “De twijfels zitten een beetje in de persoonlijkheid en uitstraling van Martens. Dat is een heel klein onderdeel van het vak. Hij was zondag enorm aan het klagen en aan het verschuilen. Het is echt een klagende trainer.”

Ten Voorde is het daar volledig mee eens. “Hij is alleen maar aan het zeuren en het zeiken. Hij mag werken met misschien wel de meest talentvolle selectie. Ga daarmee aan de slag!” Ook Perez is niet onder de indruk. “Het interview heeft niet geholpen om me te overtuigen dat hij de juiste man is. De spelers willen geen excuses en je moet ze ook geen excuses geven. Dan gaan ze zich er altijd achter verschuilen. Je moet de spelers juist harder maken.”

Volgens Mossou passen de uitspraken van Martens niet bij een ‘club als AZ, die bij de top wil horen’. “Daar moet je je niet gedragen als de trainer van een degradatiekandidaat. Als je het iedere keer zo uitspreekt, zorg je ook voor een bepaalde cultuur.”

Moet AZ de positie van Maarten Martens als trainer heroverwegen? Laden... 62.2% Ja, tijd voor een nieuwe trainer 27% Nee, hij verdient meer tijd 10.8% Ik ben er nog niet uit 37 stemmen

