Valentijn Driessen: Joost van Zuilen gedraagt zich als een dwaas

Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan grensrechter Joost van Zuilen tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ (0-3). Na een late overtreding van Wouter Goes riep Van Zuilen direct dat scheidsrechter Bas Nijhuis een rode kaart moest geven, wat ook gebeurde.

“In het gekkenhuis aan de Vetkampstraat liet ook grensrechter Joost van Zuilen zich meeslepen door als een dwaas ’rood, rood, rood’ in het oor van Nijhuis te tetteren toen Goes een sliding maakte in blessuretijd”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf, waar hij de voetbalredactie aanstuurt. “In plaats van tot tien te tellen en eventueel het oordeel van de VAR af te wachten, zat Goes na zijn oliedomme actie al met rood van Nijhuis in de kleedkamer.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen is niet de eerste die zich kritisch uitlaat over Van Zuilen. Ook de trainer van AZ, Maarten Martens, stoorde zich aan de grensrechter die Nijhuis op een bepaald spoor wilde brengen. “Dan denk ik: ga het eerst eens zelf rustig beoordelen”, zei Martens daarover tegen ESPN. Driessen snapt de kritiek, maar vindt dat Martens vooral Goes had moeten aanspreken over diens tackle op Enric Llansana.

LEES OOK: Racisme en veldbetreding bij Go Ahead fors bestraft: KNVB bevestigt stadionverboden

“Die had bij een 3-0 voorsprong op zijn voeten moeten blijven staan in plaats van een doldrieste tackle op Llansana te maken”, vindt de journalist. “Het is gerechtvaardigd om te vragen waar Goes, die toch als talent wordt beschouwd, af en toe zijn verstand heeft zitten. Om alles af te doen met ’hij is een winnaar’ slaat nergens op. Winnaars staan altijd op het veld, maar Goes zit bij AZ-FC Groningen geschorst op de tribune.”

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Grote ongeregeldheden na Go Ahead - AZ: 'Er wordt geslagen' 🔗

👉 Vlam in de pan: Goes juicht keihard en krijgt één seconde later rood 🔗

👉 Nieuwe beelden: racisme bij Go Ahead Eagles - AZ 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet' 🔗

👉 Nijhuis uitgefloten in Deventer: kijkers verbijsterd over 'eigen spelregel' 🔗