Racisme en veldbetreding bij Go Ahead fors bestraft: KNVB bevestigt stadionverboden

Go Ahead Eagles gaat de namen van de twee supporters die zich hebben misdragen rond de wedstrijd tegen AZ doorgeven aan de KNVB. Beide heren kunnen vervolgens rekenen op een stadionverbod van vijf jaar en een boete, zo bevestigt de voetbalbond aan de NOS.

In Deventer stond zondagmiddag de reprise van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles op het programma. Door de ophef rondom Wouter Goes en Victor Edvardsen stond er nogal wat druk op het duel. Tijdens de wedstrijd tussen beide clubs moest de AZ-verdediger, die het eindsignaal niet haalde door een rode kaart, het meermaals flink ontgelden middels spreekkoren.

Naast de spreekkoren aan het adres van Goes, werd AZ-aanvaller Ibrahim Sadiq racistisch bejegend door een zestienjarige fan van Go Ahead Eagles. De supporter beeldde een aap uit en produceerde apengeluiden. Inmiddels heeft de fan de Deventenaren via social media gereageerd en zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag.

Een andere supporter van Go Ahead Eagles bestormde het veld toen de spelers van AZ hun eigen aanhang bedankten. Ook wilden de spelers op de foto gaan met een spandoek, dat tijdens de wedstrijd in het uitvak werd getoond, om een overleden supporter te eren. De Go Ahead-supporter word door stewards van de club uit Deventer van het veld verwijderd.

Flinke sanctie voor Go Ahead Eagles-supporters

Beide supporters kunnen een flinke sanctie verwachten, want voor racistische uitingen en veldbetredingen staan stadionverboden van vijf jaar. Daar komt nog een boete bovenop, die verschilt per leeftijd. Een volwassene moet een boete van 450 euro betalen. De verdachten kunnen nog in beroep gaan tegen de straf.

Bewijs duidelijk volgens KNVB

Bij een beroep zal een commissie van de KNVB de zaak beoordelen, waarna de daaropvolgende stap een gang naar de rechter is. "Maar in deze gevallen is het bewijs vrij duidelijk", laat een woordvoerder van de KNVB weten. "De een staat op het veld en de ander maakt gebaren naar een speler. Dat is op de beelden te zien."

Vind jij dat de straf van vijf jaar stadionverbod voor het racisme en het veldbetreden terecht is? Laden... 74.4% Ja, absoluut terecht 2.6% Nee, de sanctie is te zwaar 23.1% Nee, de sanctie is te licht 0% Anders, namelijk... 39 stemmen

