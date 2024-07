René van der Gijp wil stoppen met Vandaag Inside, maar wordt nog niet serieus genomen

René van der Gijp heeft onlangs nadrukkelijk gehint naar het einde van het programma Vandaag Inside, maar dit wil RTL Boulevard nog niet geloven. Presentator Eddy Zoëy weet dat Van der Gijp vaker dergelijke uitspraken heeft gedaan en vraagt zich hardop af of de analist niet gewoon 'een slechte dag' had. De uitspraken van de analist worden nog niet serieus genomen.

In de uitzending van RTL Boulevard van woensdagavond worden de uitlatingen van Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp besproken. De oud-voetballer gaf in de podcast aan dat hij 'echt wel blij is' dat zijn contract bij Talpa over een jaar afloopt. De analist gaf eerder tegenover RTL Boulevard al zeer stellig aan dat hij verwacht dat het EK in Duitsland het laatste eindtoernooi was dat de mannen van Vandaag Inside zouden meemaken op televisie. Ook hiermee zinspeelde hij richting het einde van Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De opmerkingen van Van der Gijp worden in de studio van RTL Boulevard in ieder geval nog niet al te serieus genomen: Zoëy, de presentator van het programma, hecht niet te veel waarde aan de uitlatingen van de analist: “Was dit René op een slechte dag? Zo voelt het wel een beetje. Ze hebben dit wel vaker geroepen, toch? En ook wel vaker aan het eind van het seizoen", legt Zoëy uit.

Zie ook: Van der Gijp onthult (fors) bedrag dat hij moest betalen voor afwezigheid bij Vandaag Inside Oranje

Mediadeskundige Rob Goossens denkt dat de oud-voetballer het wel meent, maar sluit absoluut niet uit dat het in verband staat met de drukke weken die Johan Derksen, Wilfred Genee en Van der Gijp hebben meegemaakt: “Hij zal het vast menen. Tegelijkertijd: dit is helemaal aan het einde van het toernooi, ze werken knetterhard, zeven dagen per week...", legt Goossens uit.

Het contract van de heren van Vandaag Inside bij Talpa loopt in de zomer van 2025 af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.