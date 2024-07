Einde Vandaag Inside in zicht: René van der Gijp kondigt zijn vertrek alvast aan

René van der Gijp lijkt na de zomer van 2025 een punt te zetten achter zijn periode als analist in het programma Vandaag Inside, zo heeft de oud-voetballer eerlijk toegegeven. Van der Gijp stelt dat hij 'er wel klaar mee is' als zijn contract over ongeveer een jaar afloopt bij Talpa. Mocht de 63-jarige analist daadwerkelijk vertrekken, lijkt dat ook het definitieve einde voor het volledige programma Vandaag Inside te betekenen.

"Af en toe ben ik er zo klaar mee. Ik heb nog een jaar een contract en dan ben ik echt wel blij dat het klaar is", begint Van der Gijp in de nieuwste podcast van KieftJansenEgmondGijp: "Dan stop je er toch lekker mee", reageert Michel van Egmond op de uitlatingen van zijn collega: "Je hebt er een wereldtijd gehad", benadrukt Van Egmond, waarna Van der Gijp uitlegt dat dit ook zijn bedoeling is: "Dat zeg ik ook. We hebben de perfecte tijd gehad", besluit Van der Gijp. De analist hint hiermee nadrukkelijk naar een vertrek van televisie.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: René van der Gijp wil stoppen met Vandaag Inside, maar wordt nog niet serieus genomen

Mocht Van der Gijp er daadwerkelijk voor kiezen om in de zomer van 2025 af te zwaaien als vaste gast bij het programma Vandaag Inside, dan lijkt het einde verhaal voor de populaire talkshow. Het lijkt een onrealistisch scenario dat Talpa op zoek gaat naar een vervanger van Van der Gijp en daarnaast is het onduidelijk hoe Johan Derksen, Wilfred Genee en beleidsbepalers van Talpa aankijken tegen het wel of niet verlengen van het aflopende contract.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.