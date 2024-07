Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt. Aanleiding hiervoor zijn de uitspraken van De Snor over Habtamu de Hoop, die hij eerder dit jaar ‘geen echte Fries’ noemde.

Derksen vertelt in zijn column dat ‘twee goede vrienden hem uit de organisatie gooiden’. “Na avonturen in de North Sea Jazz Club in Amsterdam, The Rolling Stones op Cuba en het Blues Festival in Grolloo. Deze twee ondeugende rijke avonturiers hebben geluk dat ik geen NSB’er ben”, begint het boegbeeld van Vandaag Inside.

De 75-jarige zorgde er naar eigen zeggen voor dat de betreffende gitarist ‘werk had’. “Al die jaren reed hij, ruim honderd keer per jaar, met me mee naar Middelburg, Heerlen, Enschede of Den Helder. Verder regelde ik dat hij bij Vandaag Inside kon optreden”, vertelt Derksen. “Nadat ik een in Ethiopië geboren Groen Links-politicus ’geen echte Fries’ noemde, kreeg ik een mail van hem.”

“Dat hij en zijn vrouw zo waren geschrokken, dat hij tijdens het EK niet meer wilde optreden in Vandaag Inside Oranje”, zegt De Snor, die geen naam noemt.

