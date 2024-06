Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen heeft zijn ongenoegen geuit over een eigenschap van Wilfred Genee. De televisiepersoonlijkheid van Vandaag Inside las maandag een artikel, vermoedelijk van Angela de Jong, waarin de presentator van het programma hard werd aangepakt. Derksen schaart zich achter het artikel en pakt zijn college live op tv aan.

“Ik heb dat artikel zitten lezen en ik dacht: dit is juist. Jij hebt één hele nare onbeschofte eigenschap”, begint Derksen. “Eén maar?”, reageert Genee vervolgens met zelfspot. “Ja, één maar, de rest zie ik al niet meer. Als wij zitten te praten, of we zitten in een vergadering, ga jij voortdurend op je telefoontje zitten…”, legt De Snor uit.

“Dat vind ik zo ongeïnteresseerd in het onderwerp, maar dat doe je aan die talkshowtafels ook, dan ga je naar voetbal zitten kijken…”, gaat Derksen verder. “Ja, maar toen was er een wedstrijd bezig, daar moet ik me toch op voorbereiden”, verdedigt Genee zich. “Als een wedstrijd hier op twintig schermen tegelijk bezig is kijk je niet en kom je twee minuten voor tijd!”, countert Derksen.

“Dat is mijn werk, ik moet me goed voorbereiden”, antwoordt Genee dan weer op zijn beurt. “Hij lult zich er toch weer onderuit!”, sluit de oud-voetballer vervolgens af.

