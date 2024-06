Angela de Jong haalt uit naar Wilfred Genee: 'Ondankbare, etterige puber, gewoonweg gênant'

Wilfred Genee stelde zich vorige week maandag ‘gewoonweg gênant’ op toen hij aanschoof bij de talkshow Renze, vindt Angela de Jong. De presentator van Vandaag Inside zou neerbuigend zijn geweest over de concurrerende talkshow op RTL 4.

Genee was bij Renze uitgenodigd omdat zijn radioprogramma The Friday Move vijftien jaar bestaat. Hij kon zijn programma dus promoten, maar gedroeg zich volgens De Jong als een ‘ondankbare, etterige puber’. “De eerste helft van de show zat hij doodleuk voetbal te kijken op zijn telefoon en de tweede helft speelde hij de succesvolle presentator van Vandaag Inside die zich zogenaamd hogelijk verbaasde over (lees: neerkeek op) de gang van zaken bij de kleinere concurrent. En dan noemde hij Floor Bremer ook nog Fleur”, schrijft De Jong in haar column voor het Algemeen Dagblad.

De mediakenner schrijft dat Vandaag Inside weliswaar het dubbele aantal kijkers van Renze trekt, maar dat ‘de echte groten in het vak’ zich daar niet op voorstaan. “Omdat ze weten dat niks de kijker zo afstoot als dikdoenerij en zelfgenoegzaamheid. Daarbij beseffen ze dondersgoed dat succes ongrijpbaar is en op een dag zomaar voorbij kan zijn. Dan ben je ineens de risee van het land en verkneukelen je vijanden zich om jóu. En zo’n dag komt altijd sneller dan je denkt.”

Inmiddels krijgt het nieuwe programma van Genee, de Vandaag Inside Oranje Quiz, inderdaad de nodige kritiek, ook van De Jong zelf. Ze spreekt van een ‘tenenkrommend half uurtje tv’. “Ondertussen zat ik me te verbazen over Wilfred. Was deze ploeterende presentator in deze zielige quiz werkelijk dezelfde man als de gebraden haan maandag bij Renze? Dan ben ik toch benieuwd wat de hoge heren van SBS 6/Talpa uit de kast hebben getrokken om hem zover te krijgen. Hebben ze hem gechanteerd met iets uit zijn verleden? Gepaaid met een nieuw programma, dat hij zo graag wil, maar nooit krijgt? Of dacht hij gemakzuchtig: ach, dat doe ik wel effe?”

