Nijland verwacht toptransfer bij FC Groningen: 'Kan niet uitblijven'

Hans Nijland houdt er rekening mee dat uitblinker bezig is aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van FC Groningen. De 21-jarige middenvelder verkeert in uitstekende vorm en wordt in verband gebracht met zowel de Nederlandse topclubs Feyenoord en Ajax als de Belgische grootmacht Anderlecht.

Valente was afgelopen woensdag weer eens heel belangrijk voor FC Groningen in het thuisduel met Heracles Almelo. De middenvelder behield na drie minuten spelen in een woud van tegenstanders het overzicht en bediende de opkomende back Marco Rente met een ragfijne pass, waarna de Duitser doel trof tegen zijn oude club. Het bleek de opmaat voor een ruime thuiszege, FC Groningen won uiteindelijk met 4-1. Valente speelde ook bij de laatste Groningse treffer een hoofdrol: de middenvelder raakte de paal en zag tot zijn vreugde hoe zijn schot via Heracles-speler Brian De Keersmaecker alsnog tot doelpunt werd gepromoveerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Belgische topclub gaat strijd aan met Feyenoord en Ajax om Valente

Nijland is in gesprek met RTV Noord bijzonder lovend: "Ik heb genoten van een ontketende Luciano Valente", zegt de voormalig algemeen directeur van FC Groningen. "Zijn pass op Marco Rente bij de 1-0 zou de wereld over zijn gegaan als hij bij Real Madrid had gespeeld", durft Nijland zelfs te stellen. De gewezen clubbestuurder krijgt dan ook de vraag hoelang hij denkt dat Valente nog in het groen en wit te bewonderen zal zijn. "Het zou maar zo eens kunnen dat we zitten te kijken naar zijn laatste wedstrijden in het groen-wit", reageert Nijland realistisch.

LEES OOK: Feyenoord-target opgehemeld in Studio Voetbal: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa'

"Je moet als club ook niet vrezen dat andere clubs naar jouw spelers kijken. Je moet je pas zorgen maken als er geen belangstelling voor je spelers is", doceert Nijland vervolgens. "Voor mij is duidelijk: daar komt, of daar is al belangstelling voor. Nationaal of internationaal. Dat kan niet uitblijven. Hij gaat goed om met de duels die hij aangaat en kort geleden heeft hij ook zijn stempel gedrukt bij Jong Oranje. Het is een jongen die nog beter kan worden", aldus Nijland.

Marco Rente en Thomas Bruns scoren beiden tegen hun oude club. De één juicht, de ander niet.👀#groher — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Scheidsrechter Oostrom krijgt stevig verwijt, schorsing dreigt 🔗

👉 Kieft: 'Ajax, Feyenoord en PSV zullen niet bij hem op de stoep staan' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'🔗