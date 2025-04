Frenkie de Jong trekt aan de noodrem en leidt comeback Real Madrid in

Real Madrid heeft in een tijdsbestek van zeven minuten de bekerfinale tegen FC Barcelona helemaal om weten te draaien. stond met een overtreding op Kylian Mbappé aan de basis van de gelijkmaker van de Fransman.

Mbappé begon als reserve aan de finale, maar werd halverwege, bij een 1-0 achterstand door een fraaie goal van Pedri, door Carlo Ancelotti in de ploeg gebracht voor Rodrygo. Na zeventig minuten spelen tekende hij voor de gelijkmaker in de Clásico. In een uiterste poging om Mbappé te stuiten trok De Jong vlak buiten het Barcelona-strafschopgebied aan de arm van de Fransman.

Arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea had de gele kaart voor De Jong al in de hand, maar besloot - tot protest van meerdere Real-spelers - om die uiteindelijk niet te geven. Wat wel volgde was een vrije trap op een gevaarlijke plek. Mbappé zette zich zelf achter de bal en mikte in de hoek van de keeper. Szczesny dook nog wel naar de lage inzet, maar zag de bal via de paal binnenvliegen: 1-1. Amper vijf minuten later was de comeback van Real compleet. Uit een hoekschop kopte een andere Fransman, middenvelder Aurélien Tchouaméni, de 1-2 in Madrileens voordeel tegen de touwen.

Barcelona slaat razendsnel terug: verlenging in Sevilla?

Lang hield de voorsprong van Real overigens geen stand: amper tien minuten later tekende gelegenheidsspits Ferran Torres, de vervanger van de geblesseerde Roert Lewandowski, alweer voor de 2-2. Met (op het moment van schrijven) nog vijf minuten te gaan lijkt de eindstrijd in Sevilla zo op een verlenging af te stevenen.

