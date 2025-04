Van der Vaart veroordeelt zijn oude club: 'Ik schaam me een beetje'

Welk resultaat verwacht jij in de bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid? Laden... 79.2% Winst voor FC Barcelona 20.8% Winst voor Real Madrid 351 stemmen

Rafael van der Vaart zegt zich 'een beetje te schamen' voor de acties van zijn vroegere werkgever Real Madrid voorafgaand aan de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona. De Koninklijke schopte de afgelopen dagen een enorme stennis over de aanstelling van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

In de dagen voorafgaand aan de bekerfinale liepen de spanningen gigantisch op. Real Madrid TV kwam in aanloop naar de Clásico met een opmerkelijk filmpje, waarin de objectiviteit van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea openlijk in twijfel wordt getrokken. Zo zette het clubkanaal een aantal fouten van de leidsman op een rijtje en wees Real op het winstpercentage in de wedstrijden waarin de Bask de leiding had. Bovendien zou De Burgos Bengoetxea te onervaren zijn: de leidsman heeft nog nooit een Champions League-duel gefloten. De arbiter reageerde vrijdag emotioneel op het filmpje en barstte tijdens een persconferentie zelfs in tranen uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Barcelona - Real Madrid op tv: hoe laat en op welke zender kijk je de bekerfinale?

Real eiste daarop dat de arbiter van het duel zou worden gehaald, maar kreeg nul op het rekest van de Spaanse voetbalbond. Daarop reageerde de club woedend; Real trok zich terug uit de officiële plichtplegingen op vrijdagavond, waaronder de persconferentie waarop Carlo Ancelotti zou verschijnen en het gebruikelijke gezamenlijke diner. De club bracht uiteindelijk echter in een officieel statement naar buiten dat van niet op komen dagen voor de finale, zoals Spaanse media vreesden, geen sprake zou zijn.

LEES OOK: Flick maakt Barça-opstelling voor bekerfinale bekend: Frenkie de Jong zoals verwacht basisspeler

In de voorbeschouwing bij Ziggo Sport komt de gang van zaken uiteraard ter sprake. Van der Vaart heeft geen goed woord over voor de opstelling van zijn vroegere club. "Scheidsrechter zijn is echt het allermoeilijkste wat er is", zegt de oud-international. "Zelfs bij een uitbal staat iedereen te protesteren, dat maakt het zo moeilijk. Dat ze dit doen, Real Madrid, zó'n grote club... Ik schaam me een beetje. Je hebt het over Real Madrid dat dan een videootje maakt voor dit. Je bent toch niet voor niets koninklijk? Dan denk ik jeetjemina zeg, je bent zo'n grote club en je maakt je druk om totaal niks", aldus Van der Vaart. Ronald de Boer is het daar roerend mee eens: "Zij moeten weten hoeveel impact Real Madrid wereldwijd heeft en wat dit doet met zo'n scheidsrechter en zijn familie. Ze beseffen niet hoeveel impact dit heeft op het leven van een persoon, dat vind ik eigenlijk heel triest", aldus de oud-speler van Barcelona.

Ronald de Boer: 'Is het slim? Ik denk het niet'

Presentator Sam van Royen vraagt Van der Vaart en De Boer vervolgens of het wijsheid zou zijn geweest om de Burgos Bengoetxea alsnog van de finale te halen. "Aan de ene kant wil je niet toegeven aan wat Real Madrid heeft gedaan, dat begrijp ik heel goed", zegt De Boer. "Maar anderzijds: is het slim? Ik denk het niet, je staat nu onder zo'n hoge druk, onder hoogspanning. Alles wordt nu extra gewogen, zo'n man kan in mijn ogen onmogelijk zichzelf zijn." Van der Vaart reageert: "Ik vind juist echt absoluut dat hij moet fluiten. Als je dit toelaat... dat kan écht niet."

© Ziggo Sport

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden 🔗

👉 Mbappé, die niet eens in actie komt, krijgt uiterst gênant ontvangst bij Real Madrid 🔗

👉 ‘Real Madrid zit niet stil en spreekt met droomkandidaat’ 🔗

👉 Zaakwaarnemer Klopp verschaft duidelijkheid over Real Madrid-geruchten 🔗

👉 Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti 🔗