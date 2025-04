'Real Madrid woest na persconferentie Clásico-scheidsrechter, doorgaan bekerfinale mogelijk zelfs onzeker'

Ricardo de Burgos Bengoetxea is zaterdag de scheidsrechter van dienst tijdens de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid, maar beleeft geen prettige aanloop naar de wedstrijd. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd barstte de scheidsrechter in huilen uit.

De Burgos Bengoetxea reageert tijdens de persconferentie op een item van Real Madrid TV, waarin fouten van de scheidsrechter op een rij werden gezet. De arbiter is niet blij met de actie en vindt dat zijn integriteit ermee is aangetast: “Ik probeer mijn zoon mee te geven dat zijn vader een eerlijke man is, dat hij fouten maakt, net als atleten. Pff, dit is heel zwaar.”

In het item van het clubkanaal van de Koninklijke wordt ook het winstpercentage van Real Madrid en FC Barcelona in wedstrijden onder De Burgos Bengoetxea vergeleken. Uiteraard omdat Real Madrid daarmee in het nadeel zou zijn. Verder wordt de ervaring van de Bask in twijfel getrokken door de mededeling dat hij nog nooit een Champions League-duel floot.

De scheidsrechter, die de finale in Sevilla in goede banen moet leiden, plaatst de gebeurtenis in een breder perspectief: “'Het is niet goed wat wij scheidsrechters allemaal moeten ondergaan. Niet alleen in het profvoetbal, maar ook bij de amateurs. Het is tijd voor bezinning.” Ook Pablo Gonzalez Fuertes, de VAR van dienst, spreekt zich uit: “Er komt een actie aan, we kunnen niet langer tolereren wat er gebeurt. Over een paar dagen is er meer duidelijkheid. We gaan historie schrijven. Een staking? Daar komen jullie snel achter.”

Real Madrid is woedend en trekt zich terug uit officiële plichtplegingen

Real Madrid is woest naar aanleiding van de persconferentie van De Burgos Bengoetxea, zo meldt de Spaanse krant Marca. De club vindt dat de Burgos Bengoetxea en Gonzalez Fuertes niet langer de juiste personen zijn om de eindstrijd in goede banen te leiden en heeft voetbalbond RFEF verzocht een nieuw duo aan te stellen, een verzoek dat is afgewezen - waarbij de bond zou hebben gezegd dat het niet aan clubs is om voor te schrijven wie welke wedstrijd fluit. Real heeft daarom besloten zich terug te trekken uit alle officiële plichtplegingen die voor vrijdagavond op het programma stonden, waaronder een persconferentie en een fotomoment waarbij Luka Modric en Carlo Ancelotti zouden poseren met Marc-André ter Stegen en Hansi Flick. Marca schrijft dat de spanning inmiddels dusdanig oploopt dat zelfs niet kan worden uitgesloten dat De Koninklijke zaterdag helemaal niet zou komen opdagen.

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

